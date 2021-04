My Special Hair: El flequillo postizo de pelo sintético, tendencia en el 2021 Emprendedores de Hoy

domingo, 25 de abril de 2021

El flequillo siempre ha estado presente en cierto modo, pero en el 2021 vuelve a ser tendencia, al ser un estilo prácticamente universal, es decir, que favorece a muchas personas, independientemente de su fisonomía.

Una variante del flequillo que está muy de moda actualmente es el flequillo postizo de pelo sintético, ideal para todas aquellas personas que desean cambiar su estilo de pelo en segundos.

Para poder lucir flequillo, no es necesario cortar el pelo; el flequillo postizo de pelo sintético se puede usar en todas las ocasiones que la persona desee sin tener que alterar obligatoriamente el largo o el estilo de la melena.

La empresa española My Special Hair cuenta con reconocimiento nacional en el sector de los productos postizos de pelo sintético y ofrece entre sus productos una gran variedad de flequillos postizos, los hay en varios colores y estilos, como frontales, tipo cortina, de clip y más, para colocarlo y quitarlo cuando el cliente desee.

Flequillos postizos: material y diseño Los flequillos postizos se pueden elaborar en dos tipos de material: en fibra sintética y en cabello natural.

La tienda My Special Hair está especializada en la venta de productos capilares, entre ellos se encuentra el flequillo postizo de pelo sintético. Una de las claras ventajas del flequillo postizo de pelo sintético es el precio, generalmente, estas extensiones de cabello son mucho más económicas que las naturales. Al presentar un precio más asequible, el cliente puede adquirir todos aquellos flequillos postizos que le gusten e ir cambiando de estilo cuando le apetezca.

Este tipo de producto suele constar de una sola pieza, lo que lo convierte en un accesorio fácil de poner ya que no es necesario ir a la peluquería para colocarlo, sino que se puede hacer de manera sencilla y rápida en casa.

Otra de las ventajas que conlleva escoger el flequillo postizo de pelo sintético es que no pierde color. Este tipo de producto se puede diseñar en una gran variedad de colores, que imitan perfectamente las diferentes tonalidades que presenta el cabello humano. En el caso de My Special Hair, la tienda ofrece al cliente las tonalidades castaño oscuro y marrón oscuro. La longitud de los flequillos es de 15×9 centímetros aproximadamente, llegando hasta los 22 centímetros por los laterales.

Recomendaciones para el uso del flequillo postizo de pelo sintético El flequillo de pelo sintético de My Special Hair favorece a muchas personas. El uso de este accesorio permite mejorar las facciones de la cara y además, es fácil de peinar y de llevar. No obstante, hay muchas recomendaciones que se deben tomar en cuenta para su uso y cuidado.

Cuidar las extensiones sintéticas resulta muy sencillo: se deben lavar con agua templada y con un champú neutro, posteriormente peinarlas con un cepillo de púas anchas. No es aconsejable aplicar calor directo al pelo sintético, ni utilizar accesorios térmicos para darle forma, ya que a través de estas acciones la calidad del sintético se puede ver perjudicada.

El flequillo postizo de pelo sintético de My Special Hair es una muy buena opción para aquellas personas que quieren cambiar su apariencia de manera sencilla y rápida sin tener que recurrir a las tijeras. Además de ofrecer flequillos sintéticos, el equipo de profesionales de My Special Hair puede asesorar al cliente en otros muchos productos de cosmética capilar.

