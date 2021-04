¿Ha cambiado la política de protección de datos en las empresas? Datos de expertos Proyecto Data Emprendedores de Hoy

En la era digital las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han pasado a ser la columna vertebral de cualquier negocio y no todos son conscientes del importante cambio empresarial y legal que eso conlleva. Pero la adecuación no debe ser un dolor de cabeza para representantes y dueños de empresas, puesto que lo que se busca es proteger y garantizar las libertades y los derechos de las personas, su honor e intimidad personal y familiar.

Se conoce que la sociedad vive una conexión completa; Empresas autónomas y PYMES gestionan información económica y cartera de clientes, ya sea a través de correos, chats o llamadas, los trabajadores de las empresas comparten mucha información que debe ser controlada y tratada según las políticas de protección de datos aplicable en cada contexto. Si no se cuenta con un asesoramiento profesional en protección de datos, se podría incurrir en algún tipo de falta o delito.

Desde el enero del año pasado a febrero del 2021 la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto multas que suman 14 millones de euros, destacando 360 procedimientos relacionados por infracciones del RGPD. Las compañías se han dado cuenta que estar al día en materia legal requiere un apoyo extra, no solo cumplir con la Ley, sino para facilitar las operaciones y su eficiencia en ellas.

Algunos empresarios han percibido que estar protegidos es un valor adicional a la hora de promocionar su negocio, prueba de ello ha sido la proliferación de empresas dirigidas a la protección de datos.

Empresas de protección de datos No todos están capacitados ni cuentan con la experiencia para brindar asistencia. Por ello, resaltan en el mercado empresas especializadas en estas gestiones, como Proyecto Data, un proyecto asesor en protección de datos que brinda a sus clientes la elaboración de contratos de confidencialidad, avisos legales, modelos de derechos LOPD, registros de actividades y medidas y manuales de seguridad.

Las personas a cargo de un negocio deben valerse de herramientas tecnológicas para la protección de datos, automatización y centralización de los procesos. Los software de gestión empresarial ERP (Enterprise Resource Planning), son fundamentales en la actualidad para velar las operaciones de la organización como: facturación, compras, ventas, contabilidad e inventario, todo en un solo sitio.

Proyecto Data cuenta también con los softwares ERP y de gestión fundamentales para reducir los costes y optimizar los recursos porque un asesoramiento integral involucra la instalación de programas personalizados de acuerdo a las características del negocio.

La rapidez y competencia obliga a empresarios a llevar su ejercicio a través de un PC o Smartphone, pero, para ello, es importante contar con la asesoría y formación en protección de datos en empresas a mano de expertos en el ramo, responsabilidad que Proyecto Data ha garantizado desde 1992 y que ahora, gracias a las TIC, puede brindar vía telefónica o desde su página oficial en tiempo real. La realidad es que la gestión de protección de datos y la manera que tienen las empresas de interactuar con estos datos, ya sea de clientes o propios trabajadores y colaboradores avanza y evoluciona periódicamente. El factor de contar con un equipo especializado en el tratamiento de estos datos resulta imprescindible en los protocolos de las empresas para garantizar una protección real.

