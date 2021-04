Godox AD100Pro, el flash autÃ³nomo, mÃ¡s compacto y versÃ¡til de la marca

Godox AD100Pro, el flash autónomo, más compacto y versátil de la marca Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 15:08 h (CET) Godox AD100Pro es un flash profesional estroboscópico para estudios de fotografía perteneciente a la línea de productos AD. En cuanto a sus características, se compone de una estructura ligera de solo 500 gramos, con potencia de destello regulable y perfecta. Además, es compatible con una cantidad considerable de marcas de disparadores Está disponible desde Marzo en BargainFotos.com como distribuidor oficial de Godox en España

Nuevas Características del Godox AD100Pro

La fotografía y reproducción profesional no serán lo mismo con el flash Godox AD100Pro. Una combinación exacta entre versátil, portable y eficiencia. Y es en este punto donde repasaremos sus características más importantes:

Aspecto externo práctico y ligero

Su diseño es más compacto, aproximadamente con el mismo tamaño de una lata de refresco. Sus medidas son de 12 cm de longitud por 7.6 cm de diámetro. Cabe perfectamente en la palma de la mano. Asimismo, su peso es de tan solo 524 g (con la batería incluida).

Este elemento es ideal para trabajar en exteriores e interiores. Dispone de anclaje tipo magnético para agregar los accesorios que requieras para mejorar los efectos de luz.

En su parte trasera se encuentra una pantalla LCD con botones laterales convenientes. A través de ellos podrás realizar:

- Encendido del dispositivo.

- Zoom.

- Destello de prueba.

- En la parte izquierda tendrás una rueda para seleccionar sus funciones. También verás los botones de modo y menú.

Lámpara y modos de funcionamiento

Una nueva tecnología ha revolucionado el flash Godox. La lámpara interior es LED de 1,8 W con una potencia ajustable hasta en 9 pasos. Además, su temperatura de color es de 5800 K.

Podrás ajustar con eficiencia las tomas a súper alta velocidad (HSS) de hasta 1/8000 obturaciones. De igual forma, dispone de ajuste de luminosidad con 20 niveles. Su tiempo de reciclaje es de lo más rápido. A máxima potencia (strobe) tardará tan solo 1.5 segundos.

No necesitas usar cables molestos, ya que integra un sistema de conexión wireless de 2.4 GHz. Compatible con disparadores X1, X2 o Xpro controlándolo hasta una distancia de 100 metros de forma remota. Asimismo, su compatibilidad es total con sistemas de fotografía Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Pentax y Olympus.

Mayor autonomía

Todo lo que espera un profesional de la fotografía, el Godox AD100Pro tiene más autonomía. Cuenta con una batería de 2600 mAh (7.20 V), suficiente para 360 activaciones a toda potencia. El mismo diseño que disponen otros modelos como el Godox V1.

No se queda sin energía gracias a su sistema rápido de carga. Y su carga no se perderá ya que cuenta con apagado automático después de 30 minutos de inactividad.

Ya disponible

El pack incluye

- Un flash Godox AD100Pro.

- Su respectiva batería de litio recargable.

- Base de carga para la batería.

- Cable USB para conexión.

- Brazo soporte.

- Maletín de transporte.

Más información en https://bargainfotos.com/

