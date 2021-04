¿Por qué son frecuentes las búsquedas de ferretería en Málaga? Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Debido al confinamiento de la población, el interés por el mercado de la ferretería y el bricolaje ha sufrido un enorme crecimiento, ubicándose un buen momento comercial según lo asegura un estudio publicado en el blog Cdecomunicación. Este estudio se basa en los resultados de búsquedas de Google, que arrojaron 700% de incremento de solicitudes de información relacionadas con productos de este tipo desde mayo de 2020, como se ha visto en artículos destacados.

La nueva normalidad impulsa el mercado del bricolaje España no ha escapado a esta realidad que obliga a mirar el espacio vital donde ahora el comprador permanece más tiempo y con mayor oportunidad de observar en detalle qué retoque le hace falta al piso, casa, oficina o jardín, o cuáles opciones pueden ser favorables para pasar ratos amenos, de paz y unión familiar.

Para cumplir este cometido de trasformar, reparar, embellecer o entretener, se encuentra a la disposición de todo el país la gran oferta de la Ferretería Central en Málaga, con una variedad increíble de productos y la asesoría de expertos en construcción, bricolaje, iluminación, climatización y cientos de tareas más que cada hogar requiera.

¿Por qué son frecuentes las búsquedas de ferreterías abiertas en Málaga? El gasto en los hogares españoles en cuanto a productos del ramo ferretero se ha incrementado desde 2017 según estudio de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Barcelona), AECOC, y por ello se han visto tan incrementadas las búsquedas de ferreterías abiertas Málaga.

La organización asegura en su “Radiografía del comprador de ferretería y bricolaje” que 1 de cada 10 compradores adquiere algún producto al menos una vez al mes. Esta necesidad puede obedecer a una reparación de emergencia o a la útil, y no menos relajante, tarea de modificar un mueble, adorno o utensilio del hogar.

Para todos los requerimientos ha estado y estará disponible la atención de la Ferretería Central, líder en su área, con 40 años de experiencia y a la vez actualizada ante la nueva normalidad que vive el mundo, con una oferta online disponible todas las horas del día.

El bricolaje como “fuente de inspiración” Saberse a sí mismo capaz de dar nueva vida a un objeto de la casa con las propias manos es una tarea que genera plenitud entre quienes desarrollan la técnica del bricolaje.

Para todos estos cometidos, la oferta de la Ferretería Central de Málaga está a un click de llegar a la puerta de cada casa donde las labores de ferretería y bricolaje vayan al rescate de la creatividad, el orden, la belleza, la armonía… en una palabra: el bienestar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.