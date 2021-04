Campus FP lanza un posgrado de FP Superior en Big Data Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 09:32 h (CET) Los cursos de especialización para titulados de FP Superior ofrecen formación académica y capacitación profesional en áreas emergentes y con elevada empleabilidad, con especial énfasis en las especialidades STEM. Big Data y Ciberseguridad son dos de los nuevos posgrados que abren nuevas oportunidades laborales, con la posibilidad de convalidar los créditos en la universidad El Consejo de Ministros aprobó el 13 de abril la creación de tres nuevos cursos de especialización en Formación Profesional. Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual; Implementación de Redes 5G y Modelado de la Información de la Construcción han elevado a 12 los posgrados en la actualidad incluidos en el Catálogo de FP.

Con una duración de entre 300 y 600 horas, estas formaciones en el ámbito de la FP de Grado Superior están dirigidas a graduados de FP Superior que desean profundizar y ampliar competencias en sectores emergentes de alto nivel de empleabilidad, como son los relacionados con las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Entre ellos destacan formaciones punteras como el Big Data, que ya se ha empezado a impartir en la Comunidad de Madrid y que ofrece a los graduados la especialización en una de las profesiones con mayores perspectivas de crecimiento. No en vano, la Comisión Europea habla en su Estrategia Europea de Datos de una “escasez crítica de mano de obra cualificada”, derivada del hecho de que en 2017 había alrededor de 496.000 puestos vacantes en el sector de los macrodatos y el análisis dentro de la UE-27.

“La FP Superior tiene la capacidad y la obligación de contribuir a satisfacer esa demanda de profesionales altamente cualificados”, señala Javier Calvo, director de Campus FP, uno de los escasos centros que ha puesto en marcha esta especialización y que, en un futuro próximo, se dispone a ampliar esta oferta con otro posgrado sobre Ciberseguridad, como parte de la apuesta por la formación STEM.

El Posgrado Oficial para FP en Big Data que imparte Campus FP se dirige a titulados y tituladas en estudios de la familia de Informática y Comunicaciones, somo son Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Web o Multiplataforma, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, Automatización y Robótica Industrial o Mecatrónica Industrial.

Estos estudios y la especialización se articulan dentro un sistema transversal concebido para dotar a los titulados de las habilidades y la capacitación profesional para trabajar, así como de los conocimientos necesarios para avanzar en un plan de formación continua. El posgrado consta, en concreto, de 360 horas con las que se puede obtener el reconocimiento de hasta 22 créditos ECTs. “Si se añade esos créditos a los 120 del Grado Superior de FP, los alumnos suman hasta 142 créditos ECTs que luego podrán convalidar si desean seguir sus estudios en la universidad”, añade Javier Calvo.

La FP Superior se consolida, de este modo, como una opción segura para las nuevas demandas académicas y profesionales. Una opción que progresivamente gana terreno. De acuerdo con el informe “El Reto de la FP en España”, el número de matriculaciones en los ciclos formativos de grado superior ha aumentado de los 233.377 del curso 2008-2009 a los 413.935 del curso 2018-2019, es decir, una diferencia de 65.491 estudiantes en diez años. De las 26 familias profesionales, la de Informática y Comunicaciones agrupa al 11,9% del total.

Demanda de cualificaciones

La Formación Profesional adquiere también cada vez más una importancia estratégica para la competitividad, el avance del tejido productivo y la empleabilidad. Los estudios prospectivos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) apuntan a una creciente demanda de cualificaciones de nivel intermedio y superior, al menos hasta el año 2025. Esta demanda coincide con los mandos intermedios y los técnicos cualificados, es decir, con los técnicos y los técnicos superiores de la Formación Profesional, tal y como destaca el Plan de Modernización de la FP elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde se advierte de que cada vez se requerirán más perfiles de tipo técnico y con formación STEM.

Sin embargo, el estudio “España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía” revela que el porcentaje de especialistas en TIC representa una proporción menor dentro de la población activa española que la de la UE (2,9 % frente a un 3,7 %). Los titulados en TIC en España apenas representan el 3,9 % del total, porcentaje que alcanza únicamente el 1% del total del empleo femenino.

