Pintameyellow trae el regalo perfecto para un familiar, pareja o amistades este 2021

Los mejores ilustradores llegaron para retratar a la familia en este estilo peculiar amarillo o Simpson, por lo cual invitan a ver más de su trabajo y poder caracterizar a una familia en tan solo 3 pasos Pintameyellow es un grupo de ilustradores que llegó para sorprender con estos diseños originales a partir de una caricatura tan familiar como es Los Simpson, no se necesita más que tomarse una foto o buscar una de su repertorio, tampoco la foto tiene que ser una fotografía profesional, basta con que se distingan todos los rasgos de cada persona que estará dibujada, este no es un proceso automatizado, por lo cual un artista digital deberá trabajar durante muchas horas para que pueda a partir de las fotos crear un dibujo Simpson personalizado, Si en una fotografía está un familiar y en otra a otras personas no importa, ya que ellos podrán juntarlas en un mismo diseño, en caso de que no tenga una foto de su cuerpo también se podrá recrear a partir de una descripción que se detallará en un formulario, además algo importante es que este estilo abarca en cierto porcentaje los rasgos naturales y un porcentaje tendrá características Simpson y como en pintameyellow cuentan con mucha experiencia durante estos años, entienden que también existen personas que buscan un parecido casi 100 % de similitud, pero en color amarillo y en ese caso también ofrecen la personalización, por último existe la "caricaturización" que en este último formato lo que se trata de realizar es una exageración a partir de los rasgos faciales, ofrecen una diversidad interesante para que puedan tener su retrato, dibujo o caricatura.

Por otro lado están los fondos, es decir ¿qué fondo llevará el diseño?, los seguidores de la serie seguramente se imaginarían muchos lugares en donde aparecieron ó vieron a los Simpson durante todas sus temporadas, sin lugar a duda el mejor referencial siempre será la sala Simpson, que durante año a tras año y en cada capítulo tuvo diversos cambios, ¿cómo se verían estar sentados ahí?, pues lo harán realidad, se podrá personalizar cada parte de la sala, como el cuadro, el sofá clásico, si así se desea y lo mismo se podrá aplicar a cada fondo como: la casa exterior, la cocina, el bosque, El Bar de Moe, etc. También existe la opción de fondo personalizado para los que son más exigentes y detallistas recrear un lugar o una situación más especial como: el lugar donde pidieron la mano, donde se casaron, un aniversario, la luna de miel, etc.

¿Qué hay de las mascotas?, para ellos también aplicarán el mismo concepto, así es que podrán ser inmortalizarlos en el diseño con porcentaje Simpson o más realista sin problemas, ya que estos compañeros de vida que causan tantas alegrías también podrán permanecer en un cuadro de la sala o en cualquier parte de la casa.

La garantía que ofrece pintameyellow es increíble con más de 5 mil pedidos en tan poco tiempo y con buenas referencias que se puede ver en sus redes sociales, además que se diferencian con su valor agregado de tener la capacidad de llevar la idea que se tiene en mente a la realidad en poco tiempo, esta gran familia de seguidores del estilo amarillo están listos, quedan pendientes para atenderte con mayor rapidez y los mejores precios del mercado, acompañamos el enlace:

https://www.pintameyellow.com, El regalo perfecto para familias, pareja o amistades este 2021 está a un solo click.