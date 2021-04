Juan Manuel Morales publica 'Come de forma saludable, sin morir en el intento' con la Editorial Zasbook Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 12:37 h (CET) El entrenador online de nutrición y vida saludable publica su guía sobre falso mitos sobre la alimentación y buenas prácticas para vivir mejor Come de forma saludable, sin morir en el intento es un libro-guía que pretende enseñar la importancia de llevar una vida saludable, y de que es posible, teniendo unas pocas cosas muy claras, y sabiendo que, con alimentos básicos que se pueden encontrar en cualquier mercado, es muy sencillo hacerlo.

Se está en la época de la información, tanta, que muchas veces no se sabe diferenciar la buena de la mala. El mundo de la nutrición y de la alimentación, es uno de esos en los que hay cientos de mitos, desde miedo irracional a comer algún tipo de alimento, hasta pensar que un alimento «engorda» más o menos por comerlo a una u otra determinada hora del día.

"A veces nos perdemos en lo más esencial y pensamos que si no comemos los super alimentos que se enseñan en televisión o internet (y que suelen tener un precio desorbitado) no podemos llevar una alimentación saludable, cuando los verdaderos súper alimentos son los que comían nuestros abuelos y abuelas".

La intención del autor es que, al finalizar el libro, el lector tenga una perspectiva más clara sobre alimentación y habrá aprendido que comer saludable no es difícil si se sabe cómo.

La mayor motivación de Morales cuando decidió embarcarse en escribir sobre este tema, fue la de intentar arrojar un poco de luz a la sociedad en general, algunos conceptos muy básicos que puedan llevar a su día a día a comer mejor. Ayudar a la gente de a pie, que no tengan conocimientos en nutrición, pero quieran tener una alimentación más saludable conociendo, a elegir mejores productos en la cesta de la compra, y desterrar algunos de los cientos de mitos que rodean al mundo de la alimentación.

Juan Manuel Morales tiene una página web JMRTRAINER y una cuenta de Instagram donde los lectores se pueden informar sobre como vivir de forma saludable.

