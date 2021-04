Clínicas Doctor Jota: Rinomodelación sin cirugía Emprendedores de Hoy

Muchas personas sienten la necesidad o el interés de cambiar algún aspecto de su físico, en especial, del rostro. De entre todas las partes que conforman la cara, la nariz es uno de los elementos que más complejo genera entre la gente, como se ha visto en noticias de última hora. Normalmente, esto está relacionado con la forma o tamaño de la nariz. Para superar este complejo, o simplemente para mejorar dicha parte del rostro, muchas personas optan por realizarse una rinomodelación sin cirugía.

Las Clínicas Doctor Jota es uno de los centros de medicina estética más reconocidos en Valencia. Ofrece una gran variedad de tratamientos además de un trato personalizado a los pacientes. El Dr. Jota, es un profesional reconocido en todos los ámbitos de la medicina estética, impulsor de las clínicas y tiene el objetivo de hacer felices a los clientes.

¿En qué consiste la rinomodelación sin cirugía? Mejorar el aspecto de la nariz está al alcance de todo el mundo mediante la rinomodelación sin cirugía. El tratamiento estético consiste en redefinir o moldear alguna pequeña imperfección de la nariz a partir de inyecciones de ácido hialurónico. Cada vez más pacientes optan por este tratamiento, a causa de las grandes ventajas que garantiza.

Técnica sin cirugía El principal atractivo de este procedimiento estético es que no es necesario ningún tipo de cirugía. Tal como se ha mencionado anteriormente, simplemente se basa en pequeños pinchazos de ácido hialurónico en la zona que se desea mejorar. Por este motivo, la rinomodelación sin cirugía se realiza de manera muy rápida, ya que tiene un tiempo de intervención media de 30 a 40 minutos.

Duración del efecto Se sabe que el efecto de la rinomodelación no es permanente. Sin embargo, el resultado del tratamiento suele durar, aproximadamente, 18 meses. Además, el efecto es visible desde la primera sesión. No obstante, el resultado final se puede apreciar de manera más visible pasados los 15 días desde la aplicación del tratamiento.

Problemas de la nariz que puede aminorar Si el problema que se tiene es con la estructura de la nariz o con el cartílago, la rinomodelación sin cirugía no ayudará a solucionar el problema. Para conseguir este tipo de resultados es necesario someterse a una cirugía, como lo puede ser una rinoplastia.

En cambio, la rinomodelación sin cirugía sirve para corregir imperfecciones en la nariz, como la caída de la punta de la nariz, para aminorar el puente curvado o para rellenar depresiones que puedan presentarse en la nariz. Es decir, la técnica es apta para problemas que se puedan solucionar con rellenos.

¿Dónde realizarse una rinomodelación sin cirugía? Es imprescindible acudir a centros especializados para realizarse cualquier tipo de tratamiento de medicina estética. Esto también sucede en el caso de la rinomodelación sin cirugía, ya que los profesionales garantizarán los mejores resultados.

Trabajar la armonía y la escultura del rostro es una de las prioridades de las Clínicas Doctor Jota. El centro ofrece una gran cantidad de tratamientos sin cirugías y no invasivos. También aplica técnicas para el cuidado y embellecimiento del rostro de los pacientes, con el objetivo de nutrir, hidratar o modificar los detalles del cuerpo que puedan aumentar la confianza y seguridad de los clientes.

