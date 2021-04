Transformación de negocio. Mejora de procesos por Rubén Turienzo Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

En las conferencias y planes estratégicos dados por expertos conferencistas, la transformación de negocio y mejora de procesos son una parte fundamental, como es el caso del reconocido Rubén Turienzo, así se ha visto en Lérida Radio.

Rubén Turienzo es un conferencista, consultor estratégico y escritor Español, además de fundador de la multinacional de desarrollo de equipos WIT Performance Trainers.

En la actualidad, se dedica a ayudar a diferentes profesionales, empresas y organizaciones a lograr la transformación de sus negocios y optimizar cada uno de los procesos hechos en ellos para alcanzar los objetivos planteados.

La transformación de negocios y mejora de procesos con Rubén Turienzo “El cambio es el mayor factor que incide en el éxito de las organizaciones y no nos damos cuenta. Todas las compañías del mundo deben evolucionar constantemente, cada uno de los procesos varían -y deben variar- a lo largo de los años por la constante evolución del mercado y la sociedad“, expone Rubén Turienzo, quien ayuda a las diferentes organizaciones a definir cada una de las estrategias adecuadas e implementar eficazmente tras cada cambio.

Si algo asegura Turienzo es que el cambio es totalmente esencial en todas las empresas. De esta manera, es posible construir el futuro organizacional con éxito, contando con bases firmes de donde sostenerse.

Con más de 15 años y un equipo profesional eficaz, Rubén Turienzo ha implementado diferentes procesos de transformación en diferentes compañías exitosas. Entre las que se encuentran Disney, Coca-Cola e IKEA.

Creando itinerarios óptimos con el fin de acompañar a la organización, y minimizar los puntos de conflictos que se encuentren, el equipo organizacional de Rubén Turienzo logra resolver los distintos retos de digitalización por medio de un sistema patentado, conocido como “seis palancas de Turienzo”.

Power Plan: Una innovación para transformar la vida y el negocio de cualquier profesional El power plan es una guía completa para alcanzar cada uno de los sueños profesionales, donde no solo se creará la transformación de negocio y mejora de procesos, también dará un giro total a la vida del profesional o empresa que lo ponga en práctica.

A través de diferentes herramientas y estrategias, Rubén Turienzo enseña la forma en que cualquier meta y objetivo a lo largo de la vida puede cumplirse. Consta de 80 días, en los cuales se realizarán cambios no solo a nivel profesional y empresarial. En ese sentido, la guía expone la necesidad de que la persona adopte nuevos hábitos en su día a día con el fin de lograr de manera efectiva cada uno de los cambios planteados.

Con este plan se conocerán las fórmulas para lograr activar la mentalidad estratégica.

Además, se creará un plan de acción para poner en marcha en el momento ideal y poder alcanzar cualquier objetivo propuesto. Asimismo, se identificarán los objetivos reales, de una forma más precisa.

80 días para aprender Rubén Turienzo asegura que, para lograr efectivamente cada una de las estrategias descritas, es necesario tener un compromiso consigo mismo y con el profesional que se encargará de guiar al estudiante, durante todo el aprendizaje.

Durante el plan, nunca se estará solo, debido a que se ha demostrado que para lograr alcanzar los objetivos de forma satisfactoria a nivel organizacional es necesario contar con un profesional que se encargue de supervisar, ayudar y motivar en todo momento.

Finalmente, la comunidad es una de las grandes ventajas de este plan. Donde se contará con personas que ayudarán durante todo el proceso para alcanzar objetivos que en soledad son más difícil de alcanzar.

