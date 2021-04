Criolipolisis médica: Eliminar grasa localizada en Santiago de Compostela con la Dra. Alfonsina Uriburu Emprendedores de Hoy

La criolipolisis médica es un tratamiento realizado por la Dra. Alfonsina Uriburu que ayuda a eliminar grasa localizada en diferentes zonas del cuerpo. El procedimiento ofrece resultados satisfactorios y beneficiosos para los pacientes, ya que no es un método invasivo. Con sus más de 10 años de experiencia en el sector, la experta en medicina estética aplica sus tratamientos en Santiago de Compostela, así se ha visto en El sitio Web sugerido.

Características del tratamiento de criolipolisis médica La criolipolisis médica consiste en el enfriamiento selectivo, desnaturalización, metabolización y eliminación de manera natural de todas las células grasas. El procedimiento no genera daños ni efectos negativos en otros tejidos circundantes.

Actualmente, es uno de los métodos más seguros, eficaces y no invasivos para eliminar grasa localizada. Además, es un tratamiento totalmente indoloro, por lo que se postula como la alternativa perfecta a la cirugía. La criolipolisis médica logra eliminar hasta un 30% del tejido graso en cada sesión.

Una vez realizado el tratamiento, el paciente puede regresar inmediatamente a su vida cotidiana, es decir, difiere mucho de las intervenciones de la cirugía plástica. Además, con este tratamiento es posible tratar varias veces la misma zona sin problema, con el fin de conseguir mejores resultados.

Cryo Cool Max: el sistema patentado por Cryologie Esta tecnología consiste en la aplicación inicial de calor y posteriormente de frío en la zona a tratar. A través de la técnica, es posible lograr un mejor enfriamiento de una mayor cantidad de adipocitos y, consecuentemente, conseguir mejores resultados respecto a los sistemas convencionales. Por otra parte, el tratamiento combina un sistema de presión viable para evitar la aparición de los hematomas que, habitualmente, surgen a raíz de este tipo de tratamientos.

¿Cuánto dura cada sesión? El Cryo Cool Max ha sido el primer equipo lanzado al mercado que permite, a través de un láser, el tratamiento de cuatro zonas diferentes de forma simultánea. El sistema permite reducir el tiempo de cada sesión, que tiene una durada aproximada de entre 35 y 90 minutos. Varía en función del aplicador utilizado y de la cantidad de grasa localizada.

¿Qué zonas se pueden tratar? Con el sistema Cryo Cool Max para la criolipolisis médica es posible tratar cualquier zona del cuerpo. Las más solicitadas son la papada, el abdomen, la cara interna de las rodillas, los muslos, entre otras.

Para lograr los resultados deseados, es necesario realizar al menos tres sesiones. Aproximadamente, comprende un espacio de tiempo de entre cinco y ocho semanas. Entre cada sesión, no es necesario cumplir con una recuperación específica como sucede en las cirugías plásticas. Tan solo es necesario seguir las recomendaciones de alimentación, ejercicios y cantidad de líquido necesario. La Dra. Alfonsina Uriburu ofrece a cada paciente las recomendaciones necesarias antes de cada tratamiento.

El sistema por termo-contrase elimina la grasa La variación constante de calor y frío genera un efecto satisfactorio para eliminar líquidos y toxinas que se encuentran en zonas localizadas. Cryo Cool Max es uno de los tratamientos para eliminar grasa localizada más revolucionarios del mercado. Permite que los pacientes obtengan los resultados más eficaces y que consigan deshacersede la grasa localizada presente en las diferentes partes del cuerpo.

