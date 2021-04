Las cinco cosas que no sabías de Saint Philip’s British School, la escuela con currículum británico Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de abril de 2021, 17:47 h (CET)

La escuela con currículum británico, New Saint Philip’s British School, es la alternativa educativa de excelencia en Jaén. El centro utiliza los métodos desarrollados por el Ministerio de Educación de Inglaterra y sigue el currículum británico. De este modo, garantiza un alto nivel de formación, diferente al sistema español. Además, dispone de años de experiencia en cuanto a formación de jóvenes alumnos, así se ha visto en fuentes de noticias.

Cinco curiosidades de Saint Philip’s British School, la escuela con currículum británico Saint Philip’s British School cuenta con buenos recursos y equipamientos para abarcar las distintas áreas de conocimiento. Además, presenta peculiaridades respecto a otras escuelas.

Centro reconocido a nivel internacional New Saint Philip’s es reconocida a nivel internacional como una escuela prestigiosa. Está respaldada por el Ministerio de Educación de Inglaterra, el British Council y el NABSS (Asociación Nacional de colegios británicos en España). Por esta razón, las cualificaciones y titulaciones de los alumnos tienen validez en todo el mundo, incluso España.

Métodos innovadores La escuela con currículum británico cuenta con herramientas innovadoras. Todas las áreas de estudio están equipadas con televisores de alta definición y/o proyectores desde 50 pulgadas y pantallas táctiles.

Por lo que hace al deporte, fomenta la formación física del alumno. Por este motivo, ofrece pistas deportivas. En definitiva, no solo enseña a fortalecer la mente, sino también el cuerpo.

Profesionales nativos El equipo de la escuela británica en Linares (Jaén) está formado por profesores nativos, que utilizan el inglés como idioma vehicular. Asimismo, los estudiantes deben utilizarlo a la hora de comunicarse. También cuenta con profesores nativos para la enseñanza de español, francés y chino.

El currículum británico: uno de los más reconocidos Es una escuela con currículum británico, considerado como uno de los mejores del mundo. El bachiller está totalmente homologado en España, y también en el resto del mundo, así ofreciendo un acceso a cualquier universidad en el mudo. La academia de idiomas que ofrece la escuela también proporciona preparación para exámenes de Trinity y Cambridge. New Saint Philip’s también es un centro oficial examinador de Cambridge, y el único centro PLATINUM de Cambridge en las provincias de Jaén y Granada.

Comedor escolar y transporte Otra de las curiosidades sobre Saint Philip’s es que las instalaciones incorporan un comedor escolar. Las raciones servidas están supervisadas por nutricionistas especializados para cumplir con los requerimientos calóricos y saludables. La comida está preparada de forma fresca cada día, y de materia prima fresca, siguiendo las normativas nacionales. Por otro lado, disponen de rutas de transporte escolar desde Andújar, Jaén y Úbeda.

¿Por qué escoger la escuela New Saint Philip’s? New Saint Philip’s no solo es reconocida y homologada por ser una escuela con currículum británico, sino también por las amplias posibilidades educativas que ofrece. La triple apuesta de excelencia incluye la enseñanza británica, la academia de idiomas y la formación profesional.

La academia de idiomas es una de las posibilidades que ofrece la escuela, así como el catálogo de ciclos formativos de grado medio y superior, que garantizan el acceso de los jóvenes al mundo laboral. Gracias a los convenios con importantes empresas, entidades y clubs, los alumnos tienen el futuro garantizado.

Por último, New Saint Philip’s también cuenta con recursos didácticos y recreacionales al aire libre, permitiendo la práctica de esquí, snowboard, entre otras actividades.

