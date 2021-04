Barakaldo Tienda Veterinaria lanza una gama de leche maternizada para perros y gatos Comunicae

jueves, 15 de abril de 2021, 16:53 h (CET) Barakaldo Tienda Veterinaria es una tienda online y offline especializada en mascotas, que desde hace un par de años se ha posicionado fuerte dentro de la competencia. Ha estado fabricando productos propios desde 2016 y el 12 de abril de este año ha lanzado su gama de leche maternizada para perros y gatos. Su fórmula de alta calidad incluye un componente que aporta un valor extra a las muchas otras leches de este tipo que existen en el mercado Llega al mercado Milk Defender S y XL.

Una leche maternizada para perros y gatos especialmente formulada.

Tras 5 años lanzando sus productos propios para mascotas bajo la marca Barakaldo Vet Shop, Barakaldo Tienda Veterinaria entra en el mercado de la leche maternizada para perros y gatos. Con un componente que la hace única respecto a la competencia, se presenta en un formato de 6 sobres e incluye biberón, cacito y tetinas.

La leche maternizada es una fórmula pensada para adaptarse a las necesidades de los cachorros huérfanos o aquellos perros y gatos a los que se destete prematuramente. Lo destacable de la leche que lanza Barakaldo Tienda Veterinaria es el aporte de Inmunoglobulinas de huevo de gallina (IGY) Es decir, proteínas globulares plasmáticas de alto peso molecular, que ayudan al delicado sistema inmune de los cachorros a luchar contra virus, bacterias y parásitos.

Tal como explica Arkaitz Maroto, CEO de Barakaldo Tienda Veterinaria: "Hemos decidido lanzar este producto al mercado motivados por la falta de soluciones completas para los periodos de lactancia en cachorros, tanto de perro como de gato.

Nuestra idea es aportar una solución con un alto valor añadido que no solo le ayude a superar inmunológicamente esos primeros meses tan importantes, si no a reforzar su sistema inmunitario de cara a las siguientes etapas de su vida".

Este nuevo producto, que se lanza al mercado con un precio muy ajustado, teniendo en cuenta el valor añadido que tiene respecto a la competencia, se puede comprar en varios formatos:

Milk Defender Gatos S y XL



Milk Defender Perros S y XL

Se encuentra a la venta desde el día 12 de abril en su tienda online, que hace envíos a todo el territorio nacional, y también en su tienda física de Barakaldo.

Sobre Barakaldo Tienda Veterinaria

Barakaldo Tienda Veterinaria es una empresa que nace en el mundo online en 2016 y se ha convertido en un referente nacional. Formada por un equipo joven y dinámico cuya prioridad es el bienestar de las mascotas, un servicio integral de búsqueda, desarrollo, fabricación y venta de aquellos productos que piden los clientes de una forma proactiva. Además de su propia marca, también comercializa marcas relevantes para todo tipo de mascotas y al mejor precio garantizado en la web.

