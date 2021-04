Purificador de aire Winix ZERO. ¿Cuál es el mejor purificador de aire para alergias?

Un purificador de aire para alergias, tal como su nombre lo indica, se encarga de filtrar el aire eliminando impurezas en el ambiente. Básicamente, son implementos que mejoran la calidad de vida, evitando la propagación de infecciones o cuadros alérgicos. Inclusive, hoy en día, son altamente recomendados sobre todo para espacios cerrados a fin de prevenir la COVID-19, como se ha visto en noticias de última hora.

Existen muchos purificadores de aire recomendados, pero el más popular es sin duda el purificador de aire Winix ZERO. Este purificador posee cualidades y características necesarias para conseguir unos resultados excelentes. Además, es una máquina que garantiza la filtración de partículas de polvo y desinfección de superficies estando disponible en Protect+Soiart Distribución.

¿Qué tiene de especial el purificador de aire Winix ZERO? El purificador de aire con sistema activo Plasmawave modelo Winix ZERO, es un producto innovador y a la vanguardia de lo moderno. No solamente se caracteriza por purificar el aire, sino que también se encarga de expedir pequeñas partículas que combaten la propagación de virus y bacterias en superficies, creando una descarga eléctrica corta para crear iones de doble polaridad a partir de la humedad del aire que se dispersan en la habitación, totalmente inocuo para las personas, “Certificado”.

Adicionalmente, es un purificador de aire para alergias con gran renombre en el mercado, siendo uno de los más recomendados, en relación calidad/precio. Entre otras cualidades resaltantes, puede cubrir hasta 99 m2, perfecto para grandes ambientes. También está el hermano pequeño Winix Zero Compact, el cual puede cubrir hasta 50 m2.

De la mano de su exclusiva tecnología patentada Plasmawave, los 2 modelos son capaces de producir radicales libres o hidroxilos que neutralizan microorganismos. Asimismo, filtra las partículas de polvo, polen, caspa de mascotas, residuos de cigarrillo, moho y esporas. En ese sentido, su potente acción purificadora barre por completo el aire y superficies hasta en un 99.7% de efectividad.

Inclusive, es uno de los purificadores de aire modernos con mayor versatilidad, puesto que incorpora un pre-filtro, un filtro de carbón activo y un filtro HEPA 13. Haciendo gala del mismo, el purificador es capaz de combatir y erradicar malos olores residuales. A parte totalmente silenciosos para poder utilizar por la noche, sin molestar nuestro sueño.

¿Qué se debe tener en cuenta e importante a la hora de elegir un purificador de aire? En el hipotético escenario donde el Winix Zero o Winix Zero Compact, no cumplan con las expectativas por preferir un modelo diferente o superior, igualmente existe todo un mercado de alternativas y gamas altas como los Guardian Angel, Pure&Clean, Beyond Guardian Air de By Aerus, con tecnologías Active Pure, o los diferentes modelos de Airpurtec. Para ello, es oportuno conocer los detalles más prácticos para saber cómo elegir purificador de aire. Todos estos sistemas están disponibles en Protect+Soiart Distribución.

Tipos de purificadores La tecnología ha avanzado hasta el punto de crear tantos purificadores sistemas pasivos como sistemas activos. En relación con los pasivos, únicamente se encargan de retener y filtrar los alérgenos y patógenos del ambiente, sin eliminarlos. En otras palabras, son almacenados en la unidad de filtración, dejándolos capturados.

Por su parte, los activos son los más aconsejados debido a sus “tecnologías activas”. Inclusive, son aquellos cuya efectividad para erradicación de virus como el SARS-CoV 2 está comprobada. Desde el punto de vista científico, trabajan con oxidación fotocatalítica, ionización bipolar, plasma frío, fotocatálisis heterogénea e ionización catalítica radiante. Estos nombres dependen de modelos y marcas.

En resumidas cuentas, no son solo un purificador de aire para alergias, sino también propicios para la prevención de enfermedades infecciosas. A través de su mecanismo de protección de radicales libres como hidroxilos y superóxidos, erradican los patógenos en el aire. Cabe destacar que se trata de un factor inocuo que no afecta ni deteriora la salud del cliente.

Marca Las denominaciones comerciales que se encargan de producir los tipos activos de purificadores operan bajo el nombre de Plasmawave, Active Pure, Pxcell, entre otras.

Distancia abarcada Los mejores purificadores de aire del mercado son aquellos que, conjunto a su poder de filtración, abarcan un amplio espacio. Dependiendo del modelo en específico, se diseñan para ser efectivos en espacios más reducidos o amplios. Para el segundo caso, se fabrican modelos especiales para ofrecer eficacia en esa amplitud. En ocasiones, se deben consultar opciones industriales para espacios muy amplios.

Desinfección general Un purificador de aire para alergias ideal debe ser capaz de gestionar la desinfección de aire y desinfección de superficies. Modelos como el purificador de aire WINIX ZERO / WINIX ZERO COMPACT, son especialmente recomendados por haber demostrado su eficacia en estos contextos.