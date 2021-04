Protección solar también para tu cabello Nuestro pelo necesita un extra de nutrición y protección para mantenerlo sano y radiante en verano Ana Ruiz de Infante

jueves, 15 de abril de 2021, 01:28 h (CET) El cabello es sin duda uno de los grandes olvidados del sol. Este sufre como el que más los estragos de la radiación solar, ya que la sal, el cloro, los rayos UVA y UVB lo debilitan, deshidratan, afectando a su estructura y haciéndolo más frágil. No basta con ponernos un sombrero o una gorra para protegernos, el cabello también necesita de unos cuidados especiales, productos específicos que son necesarios aplicarse antes de la exposición solar.





Estas son mis recomendaciones:



CAROBELS

Con sede en León, Carobels es una empresa española familiar con más de 35 años de experiencia en productos capilares y cosméticos. Para esta empresa ser un referente en productos capilares y cosméticos es sin duda su mejor carta de presentación.

Carobels nos propone un tratamiento para proteger el cabello del sol, su línea D. Vinity Tropical Splash”, un kit de productos compuesto por un Champú, una mascarilla y un spray protector solar, que nutren, reparan y protegen el cabello de la exposición al sol. Su tecnología D•VINITY PROTECT-SUN incorpora antioxidantes y filtro UV para proteger al cabello de los radicales libres, mientras recupera su elasticidad natural:

TROPICAL SPLASH Champú: champú que repara inmediatamente el cabello reseco y elimina los restos de sal para renovar la fibra capilar después de la exposición al sol.

TROPICAL SPLASH Mask: mascarilla que nutre y repara el cabello después de la exposición al sol.

TROPICAL SPLASH Protective Mask: bruma en spray con la que se consigue una protección instantánea del cabello durante la exposición al sol, creando una película protectora alrededor de la fibra capilar que la mantiene nutrida, dejando el cabello flexible, ligero y con un brillo natural.

PHYTO

Otro de los referentes en protección solar para el cabello es Phyto, sus más de 40 años protegiendo al cabello lo avalan.

Entre los productos de Phytoplage tenemos:

PHYTOPLAGE Aceite protector: un cóctel de ingredientes vegetales, con cera de oliva para nutrir y extracto de caléndula, sauce y romero para hidratar y suavizar. Con este aceite conseguiremos evitar la oxidación de color y conservaremos el brillo.

PHYTOPLAGE Velo protector: un filtro UV extraído de la flor de girasol, con loto blanco para mantener la hidratación, almendra dulce para aportar suavidad, volumen y brillo, y manteca de illipé para prevenir la sequedad. Textura invisible y no grasa.

PHYTOPLAGE Champú Rehidratante: si queremos completar nuestro ritual, esta firma nos propone también un aftersun para después de la exposición solar, un champú rehidratante para cabello y cuerpo con médula de bambú, que elimina la sal, la arena y el cloro. Un verdadero 2 en 1, piel suave y cabello brillante además de hidratado.



KÉRASTASE

Y por último, destacar la línea solar de Kérastase.

Han pasado ya más de 30 años desde que esta firma creó su primera gama de protección Soleil, año tras año han ido mejorando su fórmula, pero ha sido en el año 2019 cuando la gama experimentó una renovación completa, con su exclusivo envase rojo y una nueva frangacia, con toques de jazmín, nardo y ylang ylang sobre leche de coco, ámbar y haba tonka….

Soleil está repleto de ingredientes que combinan la nutrición sensorial con la mejor protección UV para el cabello (agua de coco, aceite de Babasú, vitamina E, filtro UV…).

Desde Kerastase nos recomiendan seguir estos 3 pasos para conseguir un cuidado total en verano:

1.- Lavar: con Bain Après Soleil que hidrata intensamente la fibra, elimina el cloro, la sal y nos proporciona protección solar.

2.- Tratar: con Masque Après Soleil, una mascarilla en gel de textura ligera que proporciona un sellado de hidratación, reconstruye y alisa la fibra, equilibra con nutrientes y mejora el brillo.

3.- Proteger: con Crème UV sublime, con el que se consigue proteger nuestro cabello de los agresores externos, retener la hidratación y mejorar la luminosidad, prevenir la sequedad y las roturas e hidratación intensa.

