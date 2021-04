TodoRenting.es: Renting de coches para autónomos y particulares baratos Emprendedores de Hoy

martes, 13 de abril de 2021, 19:38 h (CET)

El renting de coches es una de las opciones más habituales entre los autónomos y las empresas, y ahora también entre los particulares. Parece que se escuche este concepto a toda hora. La popularidad de esta metodología no ha dejado de aumentar en los últimos años, así se ha visto en PlasticoTV .

En la actualidad, se señala que el renting de vehículos está viviendo su “época dorada” en España. El crecimiento apunta a más del 35,8% en los últimos años, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

El renting de coches consiste en un contrato de alquiler de vehículos (a largo plazo), donde la empresa arrendadora compra un vehículo nuevo y lo pone a disposición de un tercero. Este procedimiento puede darse con cualquier marca o modelo de coche.

“Es vital adaptarse a los cambios y nuevas necesidad del mercado. Ofrecer las opciones de alquiler que más se ajusten a cada cliente es una de las claves para seguir siendo referente en el sector”, apunta TodoRenting.es, una de las empresas más destacadas que ofrece renting de vehículos en España.

¿Cómo funciona un renting de coches particulares económicos? Entre la multitud de opciones que existen para obtener un nuevo vehículo, el renting vive en la actualidad una predisposición especial, en gran parte, se debe a la flexibilidad y facilidades que ofrecen empresas especializadas como la recién mencionada TodoRenting.es.

Muchas de las búsquedas centralizadas con este servicio se concentran en “renting de coches para particulares baratos”. No obstante, esta metodología ofrece más beneficios y se destina tanto a particulares como empresas. Estas últimas han sido la principal causa de aumento de demanda en el mercado.

Se trata de un contrato a largo plazo Aunque existen distintos periodos de duración según las necesidades de cada caso, los renting de coche no suelen ser inferiores a los 3 meses.

Especialmente, se diferencia entre renting a corto plazo, con contratos entre 1 y 3 meses, y renting a largo plazo, donde se adapta la duración según las necesidades con periodos más largos que en la anterior modalidad.

¿Es el renting de vehículos para particulares la mejor solución en 2021? El renting de coches para particulares baratos suele ser la opción más habitual en cuanto a búsquedas relacionadas con la obtención de un vehículo.

Hasta el momento, el renting era considerada una opción reservada para empresas y contratos entre profesionales.

Gracias a la proliferación de opciones adaptadas para particulares, la popularidad de esta modalidad se ha trasladado a las familias.

En este sentido, el renting de vehículos permite el uso de un vehículo totalmente nuevo, con el pago periódico de unas cuotas definidas con el arrendador. Sin embargo, los derechos seguirán permaneciendo a la empresa que facilite esta opción, hasta que se complete el pago de las cuotas.

Dentro de dicha cuota, debe incluir el pago de los servicios necesarios para la prevención de daños, así como el mantenimiento del vehículo. En TodoRenting.es, empresa española dedicada al renting de vehículos, apostaron por la innovación en ofrecer la máxima comodidad al cliente. Un ejemplo de ello es que desde su plataforma es posible cotizar las mejores opciones. Estas adaptaciones demuestran la clara trayectoria hacia un futuro que se decanta por las opciones de alquiler y flexibilidad, como se ha visto también en otros ámbitos, como el inmobiliario.

¿Conviene el uso de un renting? Gran parte de la popularidad del renting se debe a la cantidad de servicios que se adquiere por este contrato y la posibilidad de no tener que adelantar una cuota de entrada para empezar a utilizar el vehículo.

Entre los expertos, se recomienda la formalización de este tipo de contratos para aquellas familias, autónomos o empresas en búsqueda de un vehículo nuevo funcional y sin tiempo para preocuparse del mantenimiento, trámites burocráticos o reparaciones del vehículo.

