Protege tu piel con los últimos descubrimientos en fotoprotección

martes, 13 de abril de 2021, 02:23 h (CET) Todos esperamos hacer una escapada con la llegada del buen tiempo, esta Semana Santa pocos hemos podido salir y disfrutar del mar, la montaña o la playa, quienes hayan experimentado ya las mieles de las primeras exposiciones solares, no deben haber olvidado la importancia de aplicarse un buen protector solar.



Existen Rayos UVA, rayos UVB y rayos UVC, pero ¿sabemos realmente lo que significa cada uno? La dermatóloga Paloma Borregón, Doctora en Medicina CUM LAUDE por la Universidad Complutense de Madrid y reconocida divulgadora en medios y RRSS, nos lo explica:

Rayos UVA: Son los rayos ultravioletas con más energía, y los que más penetran en la piel (dermis).

No suelen producir quemaduras, pero sí una reducción de la efectividad del sistema inmunitario de la piel, provocando un foto-envejecimiento precoz de la misma, siendo por tanto los principales responsables del envejecimiento cutáneo, además de estar implicados directamente en el cáncer de piel.

Rayos UVB: Este tipo rayos llegan al suelo con menos energía que los UVA y se quedan en la epidermis (la capa más superficial de la piel). Los UVB son los responsables de las quemaduras, los melanomas y otros tipos de cáncer de piel. Además, pueden producir rojeces, ampollas, hinchazón o daños oculares.

Rayos UVC: No alcanzan la superficie terrestre gracias a la labor de la capa de ozono.

Y una vez aclarado esto, me gustaría compartir con vosotr@s las últimas novedades en protectores solares:

P20

Hace unas semanas esta firma nos presentó su gama de protectores solares para toda la familia. Los niños son los más desprotegidos, de hecho una de las dudas que nos surgen habitualmente es si podemos utilizar el mismo protector en adultos y en niños…., la respuesta a esta pregunta es NO, en los pequeños su sistema de defensa cutáneo aún es inmaduro, presentan un 30% menos de espesor epitelial y una capacidad insuficiente para sisntetizar la melanina, lo que les convierte en muy vulnerables al sol.

La piel tiene memoria, de hecho la salud de la piel de los niños dependerá de los cuidados que se realicen antes de los 18 años, aquí es cuando se produce el 80% del daño solar en la piel.

La doctora Borregón nos explica: “El uso regular de fotoprotectores antes de los 18 años de edad puede reducir la incidencia del cáncer de piel hasta en un 78%”. El melanoma continúa su ascenso entre la población mundial, los casos globales han aumentado casi un 50% situándose en 287.000 casos anuales en todo el mundo, y está demostrado que tener antecedentes de quemaduras solares en la infancia es un factor de riesgo para el desarrollo de melanoma”.

La gama de protectores solares P20 y P20 Kids está desarrollada específicamente para una duración prolongada. Un producto perfecto para toda la familia, ideal para los niños y aliado de los deportistas, ya que proporciona:

- Resistencia al al agua y al sudor, incluso tras un baño de 80 minutos. - Protección UVB muy alta (FPS 50+) duradera, hasta 10 horas. - Filtro UVA 4 de última generación para pieles sensibles al sol. - Fórmula en crema ligera, fácil de extender y secado rápido (40 segundos). - Dermatológicamente probado con pruebas in vivo. - Libre de colorantes, perfumes y parabenos.

HELIOCARE

En el marco de las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar, los laboratorios españoles de Cantabria Labs han celebrado vía streaming la V Edición del Observatorio HELIOCARE, un encuentro dirigido a médicos, farmacéuticos y periodistas en el que abordan anualmente los últimos descubrimientos en materia de fotoprotección y nos ponen al día de sus próximos lanzamientos.

El evento ha contado con la presencia de la directora médica de Cantabria Labs y dermatóloga, María Vitale, que analizó los últimos avances relacionados con el daño cutáneo producido por la radiación, al mismo tiempo que comentó la importancia de nuevos conceptos que ya son tendencia como la fotoinmunoprotección, la fotopolución, la polución digital o ambiental.

Esta edición especial se ha realizado desde la Rafa Nadal Academy by Movistar, ya que si hay un centro comprometido para concienciar sobre la importancia de una vida al sol saludable es esta academia: " Los deportistas son un grupo de riesgo por su exposición continuada al sol. Con Cantabria Labs ponemos especial foco en la prevención y educación en el cuidado de la salud y trabajamos para que nuestros alumnos adquieran unos buenos hábitos al sol", comentó Maribel Nadal, directora del centro.

La Dra. Lourdes Navarro, dermatóloga invitada también al evento, quiso enfatizar la cantidad de horas a las que están expuestos los deportistas al sol, y el riesgo que supone el sudor de la piel en el deportista, ya que acentúa los efectos de la radicación en la piel.

Y precisamente, pensando en estos deportistas, Cantabria Labs nos dio a conocer entre sus lanzamientos la nueva categoría HELIOCARE Sport: HELIOCARE 360º Sport Transparent Stick SPF 50+, HELIOCARE 360º Sport Spray SPF 50, una línea pensada en los que buscan protección con una textura invisible y ultraligera, y HELIOCARE 360º SportSun Cápsulas, un producto vegano, seguro para atletas profesionales.

También dentro de la línea 360º la otra novedad que se incorpora es HELIOCARE 360º Fluid Spray SPF 50, un fotoprotector corporal para toda la familia, con Fernblock®+ y activos reparadores, protege frente a las 4 radiaciones, neutraliza y repara el daño solar. Además es hidratante, de rápida absorción y alta tolerabilidad, para todo tipo de pieles.

Todas estos productos estarán en nuestras farmacias en breve, entre abril y mayo.

ISDIN

ISDIN es otro de los laboratorios internacionales de referencia que nos ha dado a conocer en estos días sus innovaciones en protección facial, por un lado novedades en la gama 5 Star Daily Protection con su nueva FotoUltra AGE Repair COLOR, un esperadísimo fotoprotector de uso diario que une la avanzada fórmula con triple acción anti-fotoenvejecimiento de AGE Repair, con el exitoso color “efecto buena cara” y cobertura natural del fotoprotector con color más vendido del mercado, Fusion Water COLOR.

En fotoprotección infantil, ISDIN nos sorprende con una nueva fórmula mejorada, donde incorpora Extracto de Siempreviva (Helichrysum italicum) en el Transparent Spray Wet Skin y su Lotion Spray Pediatrics, un ingrediente de origen natural con efecto calmante inmediato que, además, protege y refuerza la función barrera de la piel para luchar contra el daño oxidativo.

Por último, en la fotoprotección corporal, ISDIN lanza el nuevo Fotoprotector ISDIN Gel Sport con un nuevo diseño más portable pensando para la práctica del deporte al aire libre. Éste además incorpora en su nueva fórmula Ginger Cell Protect, un extracto de raíz de jengibre rico en shogaol y gingerol que ofrece un extra de protección frente a la radiación solar gracias a su alto poder antioxidante.

