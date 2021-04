Psicología del inversor: Los mercados vuelven a la vida tras la incertidumbre Aunque las inversiones variables empiezan a volver a coger velocidad, han sido las divisas y los metales preciosos los grandes refugios en el momento de incertidumbre Redacción

martes, 13 de abril de 2021, 01:03 h (CET) Dada la situación bancaria y los desafíos a los que se enfrentan las distintas economías en el panorama internacional, cada vez hay más pequeños y medianos inversores que han echado un vistazo a las posibilidades de inversión y han buscado la rentabilidad en productos en los que, hasta ahora, no habían siquiera pensado. Esto genera problemas de ansiedad a los que muchos previamente no se habían enfrentado pero a los que se acostumbran siguiendo las técnicas de traders profesionales y psicólogos especializados.



Las oportunidades que permite la volatilidad actual de las divisas internacionales han permitido a muchos empezar a adentrarse en el universo de un mercado que, hasta ahora, no era tan conocido para el gran público pero que permite una oportunidad única de conseguir una rentabilidad que actualmente no existe en los fondos tradicionales. Adentrándose en el mundo forex En el circuito de inversión hay una pregunta que cada vez se escucha más: ¿cómo operar en Forex? Y, la respuesta, viene de la mano de la oportunidad que actualmente está viviéndose en un contexto en el que se mueven más de 5 billones de dólares americanos a diario en el intercambio, compra y venta de pares de divisas.

Con los estímulos que están recibiendo los mercados internacionales para paliar las consecuencias de la pandemia en la economía de los distintos países y, cómo no, de las propias familias, que han visto mermada la posibilidad de ahorro ante la situación laboral, los incrementos de precios y demás efectos derivados del pasado 2020.

Eso ha hecho que sea la divisa, la que en realidad funciona en los mercados internacionales, la que se ha puesto en la diana de los medianos y pequeños inversores como refugio para buscar cierta rentabilidad que, hoy en día, tampoco ofrecen las entidades bancarias. ¿Qué opciones de inversión se plantea un inversor medio? Aunque las inversiones variables actualmente empiezan a volver a coger velocidad, ha sido la divisa y los metales preciosos el gran refugio en el momento de incertidumbre.

Ha sido 2020 quien ha puesto sobre la mesa las posibilidades que ofrecen y tan solo hay que echar un vistazo a las noticias económicas para ver que, quien quiera sacar rentabilidad actualmente con sus ahorros, no será por la vía clásica sino en mercados en los que la moneda ha cobrado protagonismo.

“Los foros han sido la gran escuela para jóvenes que buscan alternativas a las inversiones más clásicas que, actualmente, no ofrecen beneficios. Cada vez hay más conversación online, lo que a la vez mueve la demanda de divisa, haciendo que actualmente, la divisa sea uno de las apuestas más viables para quienes buscan la oportunidad de que las buenas noticias, las medidas económicas puestas en marcha a nivel internacional y el flujo monetario traigan consigo una oportunidad” explican algunos expertos en economía.

El control del coronavirus a través de las campañas de vacunación internacionales ha vuelto a reactivar los mercados y, con ellos, la oportunidad para quien sea capaz de analizar las tendencias económicas de divisas, fondos y refugios. Cautela y selección de activos: la clave en la mente de los inversores Aunque hay tantos perfiles como inversores, si algo ha traído 2020 es la cautela a la hora de seleccionar cuáles serán los activos en los que invertir.

Más allá de las materias primas, donde han buscado refugio los más tradicionales, pocos activos atraen tanto como las divisas. La velocidad a la que se gestiona su mercado, el volumen internacional de compra y venta y, sobre todo, los pares posibles donde se puede jugar con la volatilidad de unas y otras han hecho que cobre velocidad la llegada al mercado Forex.

