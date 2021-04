Un grupo de más de 100 personas demuestra en Whatsapp que la creatividad sí se puede entrenar Comunicae

lunes, 12 de abril de 2021, 09:03 h (CET) La reciente iniciativa "Semana Creativa", llevada a cabo por ASKool, demuestra que los participantes mejoran "x7" su pensamiento creativo dedicando sólo 2 minutos al día durante 7 días A nadie se le escapa ya la importancia que ha adquirido la creatividad en el entorno actual que estamos viviendo, para afrontar los nuevos retos constantes a los que hemos de enfrentarnos en todos los ámbitos de nuestra vida.

Informes como el de “Las empresas españolas frente a la revolución del reskilling”, elaborado por EY y Future for Work Institute, nos indican que la creatividad es la habilidad más demandada por el 91% de las empresas. Tampoco se nos escapa que, por primera vez en la historia de Horizonte Europa, el programa de financiación clave de la UE para la investigación y la innovación, se ha destinado una partida presupuestaria de 1.253 millones de euros para fomentar la creatividad, como el origen de todo proyecto innovador en el resto de disciplinas (salud, medioambiente, tecnología, industria,...)

Pues bien, coincidiendo con la celebración del mes de la creatividad, esta pasada Semana Santa, más de un centenar de personas aceptaron el reto lanzado por ASKool: dedicar dos minutos al día durante una semana para ejercitar la creatividad. ¿El objetivo? Mejorar el pensamiento creativo y aplicarlo allí donde haga falta, bien sea en el entorno personal, bien sea en el entorno profesional.

¿Cómo se desarrolló la “Semana Creativa”?

Durante 7 días, y a través de Whatsapp, se lanzó un reto con una provocación creativa a los participantes. Este reto tenía una duración de 30 segundos. Diariamente se analizaron una por una todas las respuestas recibidas y, al final del día, se publicaba un vídeo, de 1,5 minutos de duración, con las conclusiones y comentarios de los “provocadores” creativos de ASKool.

Los participantes descubrieron cuál era el estado de forma actual de su creatividad para poder solucionar los retos que tenían por delante; y, lo más importante de todo, que la creatividad se podía entrenar, que era fácil y ¡divertido!

Con el paso de los días, las mentes se abrieron a los pensamientos divergentes y se descubrieron curiosidades y temas muy interesantes. A medida que los retos iban creciendo en dificultad, se pudo comprobar cómo las respuestas de los participantes crecían en pensamiento creativo. (Medido por el Índice ASKool de Convergencia a Divergencia, que pasó de un valor inicial de 9,3 a un valor final de 65; ¡un incremento de x7!)

En resumen, siguiendo un método y contando con la figura de un entrenador, dedicando sólo 2 minutos al día, consiguieron dar el salto de las respuestas “convergentes” (aquellas que nuestro cerebro asocia rápidamente, sin esfuerzo, que se nos ocurren a todos,...) a las respuestas “divergentes” (aquellas que a nuestro cerebro le lleva más tiempo, le supone más esfuerzo, le hace pensar de otra manera,...). Entre las respuestas a estos retos aparecieron auténticas maravillas creativas como por ejemplo: “¿Qué es SOS? R. convergente: Socorro. R. divergente: Dos serpientes bailando alrededor del sol.”; “¿2 y 2?. R. convergente: 4; R. divergente: Un cuarteto de cuerda.”; “¿Cómo encontrarías tu folio dentro de un paquete de 500? R. convergente: Tiene mi firma; R. muy divergente: Le llamo y viene”.

Todo esto lo pudieron averiguar a través de ASKool, un gimnasio dedicado al entrenamiento creativo que tiene como objetivo hacer que sus alumnos abran su mente y aprendan no sólo a usar su creatividad, sino a aplicarla en su vida personal y profesional.

Este gym creativo cuenta con entrenadores y preparaciones específicas adaptadas al objetivo perseguido por cada persona (desde propuestas básicas de iniciación a preparaciones profesionales de alto rendimiento).

Su apuesta es atrevida e innovadora; “Partimos de la base de que la creatividad es entrenable y prometemos cuestionar y cuestionarnos afirmaciones de siempre provocando el pensamiento creativo..” afirman Fernando Bercebal y María Castillo, entrenadores en ASKool. Lo hacen mediante varios formatos que se adaptan a la disponibilidad y bolsillos de todos los públicos, desde workshops de dos horas bastante económicos, hasta entrenamientos intensivos de 16 semanas.

En definitiva, cada vez son más los que apuestan por esta skill, de la misma manera que antes se apostaba por cursos de informática, idiomas, etc.

Para los más curiosos, aquí la información sobre este nuevo gimnasio y su actividades que tanto van a dar que hablar.

https://www.askool.xyz/

