Teester, la herramienta pionera que permite a marcas y tiendas online generar reseñas en video automáticas

miércoles, 7 de abril de 2021, 10:31 h (CET) Teester y sus funcionalidades de video reviews ya están disponibles para los clientes del mercado español. Leroy Merlin, ManoMano, Yves Rocher, Marionnaud, Somfy, Decathlon, entre otras marcas, ya lo están integrando en sus estrategias, convirtiendo a sus clientes en los mejores embajadores de marca “Los videos de los consumidores en la página de producto aumentan la tasa de conversión en un 68%”, apunta Estela Gil, Directora de Marketing de Iberia y LATAM de Opiniones Verificadas, la plataforma Saas que gestiona y recoge la opinión del cliente y la experiencia post-compra. Ahora también distribuyen una nueva línea de producto de reseñas en video para los consumidores, a través de la plataforma Teester, que genera de forma automática reseñas y experiencias en video de los clientes para los usuarios.

El 92% de los usuarios busca reviews u opiniones de otros clientes antes de realizar una compra. Las herramientas y servicios basadas en datos de las calificaciones y reseñas consiguen que las marcas optimicen drásticamente la experiencia de sus clientes y, por lo tanto, su negocio. Opiniones Verificadas ofrece una herramienta de datos que analiza todas las tendencias en términos de satisfacción del producto y la tienda. Los comerciantes, merchants o retailers utilizan la misma para optimizar su catálogo de productos o la experiencia del cliente online u offline, consiguiendo, por ejemplo, un aumento de CTR del 50% en las campañas de adwords o un 19% el tráfico de SEO, sin obviar que los consumidores que leen reseñas tienen una tasa de conversión multiplicada por 3. La participación del cliente se ha convertido en una prioridad para muchas marcas y supone un aspecto esencial que los consumidores esperan. El 96% de los clientes encuentran a los vídeos útiles y hacen que sea determinante en su decisión de compra mucho más que el boca a boca.

Opiniones Verificadas , recientemente seleccionada por el gobierno francés como una de las 40 principales Scale Up a nivel nacional (FrenchTech Next 40). Esta compañía francesa opera en 6 países: Francia, España, Italia, Portugal, Estados Unidos y Brasil y su solución está disponible en 45 idiomas. Nacida en 2012, en 2019 recibieron una ronda de inversión de 32 millones de euros. A finales de 2019, Grupo Net Reviews completó una recaudación de 32 millones de euros del fondo Providence Strategic Growth (PSG). Unos meses después, el grupo internacional llevó a cabo una nueva operación de crecimiento al dar luz a SKEEPERS e integrar 2 nuevas empresas enfocadas en la experiencia del cliente: Teester y Mediatech-cx y Surprise.

Son socios oficiales de Google y hacen hincapié en la autenticidad de los contenidos, como solución pragmática que entrega valor de forma inmediata. “Cada opinión del cliente ha tenido un proceso de moderación y una veracidad real. Hacemos que las marcas sean inteligentes para las personas porque nos encontramos en un momento en el que el consumidor tiene el poder y no quiere relaciones unidireccionales. Ahora, estamos conectados a Mediatech-cx y podemos analizar su comportamiento de una manera 360º”, señala Estela Gil Berlinches. Directora de Marketing de Iberia y LATAM.

Los consumidores toman el poder

Los clientes tienen un protagonismo notable a la hora de dar forma a la imagen de una marca e influyen en su crecimiento. Por ello, las marcas con visión de futuro están comenzando a aprovechar y establecer una relación con sus clientes mediante el desarrollo de su inteligencia. Con la irrupción de la COVID-19 y el auge de las ventas online, los consumidores buscan más transparencia y procesos genuinos. “No quieren promesas, quieren pruebas. También esperan una relación con la marca real. Los videos también son importantes, ver para creer”, confiesa Estela Gil Berlinches. Directora de Marketing de Iberia y LATAM. “Los negocios online y offline son nuestro objetivo y la solución de vídeos de clientes está totalmente adaptada para las industrias o sectores del hogar, bricolaje, belleza, salud y deporte, aunque las calificaciones, reseñas y experiencias son para todas las industrias, incluso para organizaciones públicas”, asegura.

Sobre Opiniones Verificadas

Opiniones Verificadas es un SaaS “Todo en Uno” que gestiona y recoge la opinión del cliente y la experiencia post-compra, tanto en el entorno online como offline, a través de su herramienta de datos analiza todas las tendencias en términos de satisfacción del producto y la tienda. Los comerciantes, merchants o retailers utilizan esta herramienta de datos para optimizar su catálogo de productos o la experiencia del cliente. Además, Opiniones Verificadas distribuye una nueva línea de producto centrada en videos para consumidores (reseñas en video). Cuenta con más de 6000 clientes a nivel internacional y han recopilado más de 300 millones de experiencias y opiniones de clientes.

