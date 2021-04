Análisis de los datos de paro de marzo y proyección para abril 2021 Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 15:36 h (CET) "La estacionalidad favorable al empleo y el efecto comparativo (en marzo de 2020 comenzó el confinamiento domiciliario), confluyen para dar a los datos de marzo un aspecto mejor del que cabría esperar por el estado de la economía", Javier Blasco, director de Adecco Group Institute Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de marzo que traen una ligera subida en el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al mes de febrero. Este dato se sitúa en los 18,92 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de marzo, con 70.790 cotizantes medios más respecto al mes de febrero (+0,4%), pero 85.900 afiliados menos que un año antes (-0,5%).

En cuanto al número de parados registrados, este ha bajado a los 3.949.640, lo que supone un aumento interanual de 401.300 desempleados, aunque, tras once meses con aumentos interanuales superiores al 20%, el incremento del número de parados se ha moderado al 11,3%. En el tercer mes del año, el paro ha descendido en 59.149 desempleados (-1,5%), su mayor retroceso en este mes desde el año 2015, aunque hay que recordar que, además, hay aún 743.628 asalariados en situación de ERTE, si bien es cierto que son 155.800 trabajadores menos que hace un mes (no se incluyen entre los parados por definición).

Sin embargo, la estacionalidad favorable al empleo y el efecto comparativo (en marzo de 2020 comenzó el confinamiento domiciliario, provocando una fuerte caída del empleo y una subida del paro histórica), confluyen para dar a los datos de marzo un aspecto mejor del que cabría esperar por el estado de la economía.

Como señala Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “La comparativa con el 2020, o el llamado efecto base, debe llevarnos a la prudencia en el análisis: aunque crece la contratación indefinida frente a la temporal, y los trabajadores en ERTE se reducen a 743.628, ya hay 1,3 millones de parados que no cobra prestación, el colectivo de jóvenes sigue siendo el más damnificado en esta crisis, y el paro de larga duración sigue creciendo”.

“Solo si se avanza en el control de la pandemia a través de una acelerada campaña de vacunación, y se garantiza un marco normativo que no genere inseguridad y amenazas a inversores, emprendedores y empleadores, nuestro país podría estar en condiciones de sumarse a la recuperación del resto de países de nuestro entorno”, recomienda Blasco.

“Lejos de pensar que la primera partida de los fondos europeos llegue antes de junio, y de que se puedan justificar e invertir poco más del 50% de los 27.000 millones potenciales para 2021, ahora son imprescindibles aquellas medidas donde nuestro país pueda influir: potenciar las políticas activas de empleo y fomentar un mercado de trabajo flexible donde se combinen garantías sociales para colectivos vulnerables, con modelos de colaboración público-privada en materia de empleo y sistemas de formación y recualificación de candidatos y personas trabajadoras”, expone Javier Blasco.

“Las esperanzadoras cifras de afiliación, contratación y paro de marzo podrían apuntar a que los crecimientos en los próximos meses de primavera no sólo sean positivos en comparación interanual con el peor año de nuestra historia reciente, 2020. De seguir la tendencia, para el próximo mes de abril se acentuará el efecto “base de comparación” y la estacionalidad seguirá siendo favorable, por lo que se produciría una subida interanual del empleo cercano al 3%, superando los 19 millones de ocupados. La subida del paro se moderaría hasta el 1,4%, con un total de 3,89 millones de parados”, concluye el director del Adecco Group Institute.

Datos más destacados

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de parados registrados en marzo es de 3.949.640, lo que supone un aumento interanual de 401.300 desempleados, aunque, tras once meses con aumentos interanuales superiores al 20%, el incremento del número de parados se ha moderado al 11,3%.

En cuanto a las afiliaciones la afiliación a la Seguridad Social, ésta ha ganado en marzo una media de 70.790 cotizantes respecto al mes de febrero (+0,4%), lo que sitúa el número total de ocupados en 18,92 millones de cotizantes. Esta cifra supone la pérdida de 176.087 afiliados desde el inicio de la pandemia, ya que en marzo de 2020 la cifra total alcanzaba los 19,1 millones de cotizantes.

La firma de contratos ha tenido su primer incremento desde febrero de 2020. Se han firmado 1,4 millones de contratos (+11,7% interanual). Crecen todas las modalidades: indefinidos, temporales, de tiempo completo y parcial; algo que no ocurría desde septiembre de 2019.

