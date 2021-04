Misión ´casi´Imposible para el 2021 Comunicae

lunes, 5 de abril de 2021, 13:32 h (CET) La amenaza de frentes fríos como Filomena, hace que la precaución en cada servicio sea nuestra mejor aliada. Desde Gremisa se cree que toda precaución es poca, el servicio continúa a pesar del tiempo Los vehículos van equipados con neumáticos de invierno, teniendo la precaución de tener siempre el depósito lleno y conducir con suavidad. Debiéndose informar en todo momento del trayecto a para facilitar la localización del operario.

En este último año han sido muy justificadas todas las medidas que operarios como fontaneros, albañiles y pintores han debido tomar para evitar accidentes por climatología adversa en zonas tan complicadas de gestión como pueden ser Huesca, Teruel o Soria por poner un ejemplo, a pesar del peligro que muchas veces se asume para la realización de su trabajo.

Consultar la previsión del tiempo en la ruta que se piensa seguir y también las posibles alternativas por si la cosa se pone más fea de lo previsto. Siempre llevar el teléfono móvil en el vehículo y ropa adecuada.

En Gremisa, se imparten cursos de circulación en nieve y hielo para evitar los problemas en el servicio. Por ejemplo, cómo frenar en situaciones concretas a pequeños toques para controlar la dirección, de modo que no se vaya el vehículo o conducir con mucha previsión, adecuando la velocidad. Al patinar, levantar el pie del acelerador y controlar el vehículo solamente con el volante hasta colocarlo donde se vuelve a tener tracción.

Se aconseja no dejar el freno de mano tirado al máximo, porque al bajar mucho las temperaturas puede congelarse y costará mucho quitarlo. Lo mejor en estas ocasiones es dejar una marcha engranada y el limpia parabrisas dejarlo despegado del cristal y, mejor aún, colocar un cartón o una manta entre el limpia parabrisas y la luna.

De todas formas, desde Gremisa se quiere felicitar y a la vez agradecer a todos los gremios que siguen haciendo que la vida sea más fácil a pesar de los frecuentes siniestros dejando imágenes inéditas para el recuerdo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.