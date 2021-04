Obra nueva Sant Cugat: Cano & Pujol Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Los pisos de obra nueva en Sant Cugat que comercializa Cano & Pujol son viviendas ofrecidas por una de las compañías inmobiliarias líderes de la zona. Se encuentra en el mercado desde el año 2003, ofreciendo a cada cliente la vivienda ideal para cada necesidad ofreciendo un asesoramiento integral tanto en aspectos financieros, jurídicos para encontrar vivienda en un corto plazo de tiempo, como se ha visto en Información y noticias. Para la agencia de intermediación inmobiliaria Cano & Pujol Prime Real Estate el lujo no está en las viviendas el lujo está en el servicio.

En fincas Cano & Pujol son expertos en la comercialización de viviendas. Trabajan de la mano con diferentes promotoras desde hace muchos años, que confían en el talento, la dedicación y ofrecen la oportunidad de ser ellos quienes promocionen los nuevos proyectos desde la búsqueda de suelo hasta la postventa.

Promociones de pisos obra nueva Sant Cugat: Cano & Pujol La agencia inmobiliaria no solo ayuda a las personas a encontrar la casa soñada o a vender al mejor precio, sino que también se encarga de ofrecer diferentes alternativas de personalización para que el nuevo propietario tenga la libertad de acondicionarlo al gusto. Cuentan con brokers financieros para hacer mucho más sencillo el acceso a una vivienda.

Entre todas las garantías ofrecidas por la compañía, proporciona a los clientes un estudio de todo aquello que afecte a la viabilidad económica, técnica y urbanística de cada uno de los nuevos proyectos.

A todo esto se le debe sumar el amplio conocimiento con el que cuentan los profesionales del sector inmobiliario. Todas las prácticas implementadas para la venta de inmuebles han hecho que se les confíen los diferentes proyectos de obra nueva.

Nueva promoción de pisos de obra nueva en Sant Cugat Un complejo residencial de obra nueva en Sant Cugat de Fincas Cano & Pujol es el conocido como Lathia. Este complejo reúne un total de 25 viviendas, las cuales cuentan desde 2 a 4 dormitorios. Además, posee un trastero, garaje y se puede elegir entre una espaciosa terraza o un jardín privado.

Entre las zonas comunes de este complejo también se encuentra una pista de pádel, dos piscinas, un parque infantil y una caseta de control de acceso. Es decir, el complejo incorpora una gran cantidad de lujos.

La calidad de construcción Las viviendas obra nueva Sant Cugat Cano & Pujol cuentan con unos altos estándares de calidad, con respecto a la construcción. Las viviendas cuentan con aire acondicionado que funcionan con sistemas de bombas de calor y frío, a través de conductos elaborados por Aerotermia.

Es una tecnología que realiza la unión de la electricidad con la extracción de la energía del aire exterior. De este modo se convierte en un sistema económico y ecoeficiente, debido a que el consumo eléctrico del mismo es bastante bajo.

En cuanto a los garajes, el sistema de puertas es totalmente automatizado y también cuenta con una tecnología encargada de detectar CO y red contra incendios. El sistema brinda a los habitantes del hogar una vivienda segura y totalmente sostenible.

Por otra parte, los ascensores eléctricos diseñados en cada uno de los conjuntos de obra nueva cuentan con una capacidad de hasta seis personas.

Todas las opciones de obra nueva Sant Cugat Cano & Pujol son totalmente modernas y sostenibles. Las opciones son elegantes, de calidad y contribuyen al cuidado del medio ambiente.

