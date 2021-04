IFG celebra su vigésimo aniversario Comunicae

jueves, 1 de abril de 2021, 14:08 h (CET) La empresa dedicada al cultivo de la uva de mesa, mundialmente reconocida por su innovación en este sector, celebra sus dos décadas a la vanguardia del sector frutícola IFG, líder mundial en el sector del cultivo de frutas y empresa licenciante, archiconocida por haber creado las uvas Cotton Candy™ y Sweet Globe™, vive una época de festejo, pues este año celebra su vigésimo aniversario. IFG debe su fama mundial a sus innovadores programas de cultivo de frutas, que han cambiado la manera en que los consumidores y las empresas minoristas conciben y experimentan el sector frutícola (en especial, las uvas, aunque también otras frutas). La exclusiva oferta de esta empresa de variedades de frutas con sabores únicos, junto con su programa de concesión de licencias de propiedad intelectual, la distinguen como precursora de la transformación del sector frutícola en tan solo 20 años.

En la actualidad, IFG ofrece 45 variedades patentadas de uvas y cerezas dulces, y su red de agricultores licenciados se extiende por todo el mundo, contando con un total de 1344 licenciatarios en 15 países distintos. Además, el crecimiento de la empresa ha supuesto la incorporación de nuevo personal, contando con 55 trabajadores a nivel global en la actualidad.

"IFG cuenta con tres activos principales: nuestras marcas comerciales, nuestras variedades y nuestro personal", afirma Andy Higgins, director ejecutivo de IFG. "Si no contáramos con todos estos activos, no seríamos la empresa que somos hoy día. En lo que respecta a nuestra propiedad intelectual, nos afanamos en proteger nuestras marcas comerciales y nuestras variedades y, por supuesto, procuramos ofrecer apoyo a nuestro personal y celebrar sus éxitos. Nos enorgullecen los significativos avances que hemos logrado en el sector frutícola durante estos años. Nuestro hábil equipo ha trabajado sin descanso, todo para hacer realidad esta ambiciosa visión. Ver cómo cobran forma estos deseos es muy gratificante".

La fundación de IFG tuvo lugar en 2001. Algunos de los nombres más reconocidos del sector de la vinicultura de California participaron en este proceso: Jack Pandol (Grapery), la familia Stoller (Sunridge Nurseries, Inc.) y el horticultor y agricultor de fama mundial, el Dr. David Cain. Con el Dr. Cain, quien se ha jubilado recientemente, al frente de la empresa, IFG pasó los últimos 20 años centrando sus esfuerzos en la creación de diversas variedades de uvas de mesa y cerezas dulces, con el propósito de satisfacer necesidades aún no cubiertas de los consumidores y agricultores. De esta forma, fue construyendo su propio equipo de profesionales, cuya pasión y dedicación caracteriza su labor a la hora de proteger la clientela mundial de IFG.

"Hemos avanzado mucho durante nuestros primeros 20 años y nuestro futuro nos entusiasma, ya que IFG se encuentra en una posición que nos permite continuar a la vanguardia del sector", reflexiona Higgins. "El compromiso y la dedicación de nuestro equipo son innegables. El Dr. Chris Owens, nuestro principal horticultor, incorpora nuevas tecnologías más avanzadas para crear selecciones de fruta más estimulantes y fascinantes. Aún nos queda mucho en el tintero; queremos seguir siendo líderes del sector y fieles a nuestros objetivos. Los últimos años nos han permitido sentar unas bases sólidas y profundas que nos catapultarán a un éxito aún mayor".

Acerca de IFG

IFG, cuya sede se encuentra en Bakersfield, California, y cuya fundación tuvo lugar en 2001, es una de las mayores empresas de cultivo de frutas del mundo. Los principales horticultores, los doctores David Cain y Chris Owens, desarrollan nuevas variedades de uvas de mesa y cerezas, patentadas y autorizadas, que distribuyen entre comerciantes y agricultores a nivel global. Actualmente, IFG cuenta con licenciatarios en 15 países y sus frutas se comercializan activamente en más de 30 países. Para obtener más información, visitar www.ifg.world.

