Conoce todos los beneficios de tener una Cuenta de Ahorros ​Cédula de ciudadanía, identidad original (emitida en los últimos 12 años). En caso de extranjeros, copia a color de cédula o del pasaporte donde consten los datos de la visa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 30 de marzo de 2021, 16:09 h (CET) A la hora de querer contar con una herramienta para poder ahorrar y al mismo tiempo disponer del dinero de forma rápida, la cuenta de ahorro es definitivamente la mejor opción.



La cuenta de ahorro permite acceder, realizar pagos, consultas, retiros y transferencias de forma fácil y segura. El dinero se puede usar fácilmente a través de la tarjeta de débito, con la que se pueden comprar cosas en las diferentes tiendas o retirar dinero en un cajero, o por medio de la aplicación Onboard BdP de las tiendas App Store o Google Play.



¿Cómo abrir una cuenta de ahorros?

Tanto los clientes de Banco del Pacícico como los no clientes necesitan presentar algunos documentos para poder dar inicio al proceso de apertura de cuenta. Aquí te contamos como abrir una cuenta de ahorros de manera muy fácil y rápida. Sin depósito inicial y con una tasa de interés de hasta 0.2%. Solamente se deben de presentar los siguientes documentos:



Cédula de ciudadanía, identidad original (emitida en los últimos 12 años). En caso de extranjeros, copia a color de cédula o del pasaporte donde consten los datos de la visa.



Copia de planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) o de servicios de Internet, servicio de



Cuenta Móvil o televisión pagada, del último trimestre.



Una referencia personal o familiar con números de teléfonos.



En caso de que el cliente tenga doble nacionalidad o residencia en Estados Unidos, deberá presentar el documento legal emitido por algún organismo público de Estados Unidos (licencia, pasaporte, green card, social security) e incluir el Formulario W9, de acuerdo a la ley.



¿Que es una cuenta de ahorro? Una caja de ahorro es una cuenta bancaria básica que permite hacer transacciones necesarias que se suelen utilizar todos los días. Se trata de una herramienta que permite depositar todo tu dinero ahí para que el banco lo guarde, lo que significa que está seguro todo el tiempo. Lo mejor de este instrumento es que el dinero siempre está a tu disposición, ya sea a través de cajeros, por Online Banking o con la tarjeta de débito. Este tipo de producto puede estar vinculado a otros servicios del banco, como tarjetas de crédito y débito. Además, permite recibir transferencias y pagos de otras personas.



¿Cómo revisar mi cuenta de ahorro por internet?

Algunos de los beneficios de utilizar la Banca Virtual es que se pueden realizar consultas y transacciones todos los días sin importar la hora; es un medio seguro; no tiene costo; y permite registrar cuentas, tarjetas y servicios que se utilicen cotidianamente para poder pagarlos de forma más rápida. Solamente hay que ingresar a Banca Virtual Intermático, crear un usuario y seguir los pasos.



¿Cómo crear un usuario para la Banca Virtual?

Hay que dirigirse a www.intermatico.com y seleccionar la opción ‘Regístrese aquí’. En el primer paso se debe introducir el número de cédula o pasaporte y aceptar los términos y condiciones.



Una vez realizado el paso anterior, recibirás en tu correo una clave transaccional con el asunto “Contratación del servicio Banca Virtual Intermático / Movilmatico”. Esa clave se debe de poner en el campo indicado y presionar 'siguiente'. Después deberás de ingresar el el nombre de usuario y contraseña que desees utilizar, y seleccionar una imagen de seguridad e ingresar un nombre para el avatar seleccionado.



Por último, hay que proceder a hacer la confirmación de datos. Para eso hay que verificar si está correcta toda la información y listo. ¡Registro finalizado! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Conoce todos los beneficios de tener una Cuenta de Ahorros ​Cédula de ciudadanía, identidad original (emitida en los últimos 12 años). En caso de extranjeros, copia a color de cédula o del pasaporte donde consten los datos de la visa Minicaravanas.com: Comprar Mini Caravana Comprar naranjas online de Valencia en HortdePepe El Albergue de Sigüenza: Albergue en Sigüenza Guadalajara Semana Santa: Restaurante en Linares La Llorona