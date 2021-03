Opera GX reta a los streamers Anomaly y pashaBiceps a un cara a cara definitivo en CS:GO

Anomaly y pashaBiceps seleccionarán, entre sus seguidores de Twitch a los miembros de sus respectivos equipos, que recibirán entrenamiento profesional de expertos de prestigio internacional. El plazo para solicitar unirse al desafío concluye el próximo 18 de abril Opera GX, el primer navegador del mundo para gamers, ofrece a los seguidores de la saga ‘Counter-Strike: Global Offensive’, CS:GO, la oportunidad de competir junto a sus ídolos y recibir entrenamiento profesional de los mejores expertos para participar en ‘El desafío definitivo’: Anomaly vs. pashaBiceps

"El ADN de Opera GX está construido alrededor de los juegos. Por eso queremos estar ahí, para y con nuestro público. Los streamers se han convertido en las nuevas ‘estrellas del rock’ y para sus fans no hay mejor premio que formar equipo con ellos. Además, para que el enfrentamiento sea aún más especial, los equipos van a participar en sesiones de entrenamiento con algunos de los entrenadores de juegos más experimentados del mundo", explica Maciej Kocemba, Jefe de Producto de Opera GX.

El desafío enfrentará a Ludwig 'Anomaly' Lagerstedt, jugador y streamer sueco conocido por su larga trayectoria como generador de contenido de CS:GO, con el ex jugador de Virtus.pro Jarosław 'PashaBiceps' Jarząbkowski. Ambos seleccionarán, de entre sus seguidores, a los miembros de su equipo y se repartirán un premio total de 10.000 dólares: 8.000 para el equipo ganador y 2.000 para el otro. Todos los jugadores recibirán la equipación de SteelSeries.

"Cuando Opera GX me contó la idea de reunir un equipo de fans con los que enfrentarme a Anomaly, me convenció inmediatamente. Estoy deseando que llegue el desafío y no podría estar más motivado: Jugamos contra Anomaly, traed vuestras mejores personas y armas",anima Jarosław 'pashaBiceps' Jarząbkowski.

"Son estos eventos los que nos consuelan frente a la cancelación de los grandes torneos. Cuando Opera GX se puso en contacto conmigo, tuve claro que era algo en lo que quería participar. Este desafío una oportunidad única para mí y para mis seguidores de hacer algo juntos en el equipo STOMP pashaBiceps", asegura Ludwig "Anomaly" Lagerstedt.

Del entrenamiento de los equipos se encargarán los expertos de CS:GO: Joona 'natu' Leppänen, entrenadora de Ence con 15 años de experiencia en juegos profesionales y Juha 'aNGeldusT' Kurppa, jugador profesional retirado de CS:GO y socio de Ence con casi 20 años de experiencia en juegos.

Cada uno de ellos entrenará a un equipo durante tres semanas. Los entrenadores asignados ayudarán a sus equipos con estrategia, jugabilidad y trabajo en equipo. La mayor parte del contenido de coaching se compartirá en línea. Así, el público podrá disfrutar de los secretos de detrás del escenario y tendrá la oportunidad de ver a profesionales de eSports trabajando en directo, incluso podrán aprender algo como jugadores.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de abril de 2021, tras lo cual los jugadores elegidos entrarán en la fase de prueba. Después de las pruebas, los equipos elegidos comenzarán a entrenar para el enfrentamiento final. La épica batalla final entre los dos equipos tendrá lugar a principios de mayo de 2021.

Más información e inscripciones aquí.

Materiales de prensa aquí.