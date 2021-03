Se espera que más de 2.100 nuevas empresas digitales alteren la cadena de suministro del Automóvil Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 17:02 h (CET) Adecco Automotive ha querido conocer las diez tendencias que marcarán la trayectoria en la industria del automóvil que definirán el comienzo de una serie de cambios, no sólo en el sector de la automoción, sino también en la gestión del talento En este comienzo de 2021 el sector automovilístico ha acelerado tras haber sido uno de los sectores más perjudicados al inicio de la pandemia. Las ventas de los turismos y vehículos todoterreno cayeron drásticamente en abril de 2020, un 96,5%, hasta contabilizar 4.163 vehículos menos vendidos que en el mes anterior. El mercado del automóvil cerro el año con una caída en las ventas del 32,3%, y en total se vendieron 851.325 vehículos frente a los 1,2 millones de 2019.

Unas cifras esperadas si se tiene en cuenta todo lo sucedido: estado de alarma, cierre total de comercios, de fábricas, es decir, la paralización total de la actividad. Pero en estos últimos meses se ha visto una ligera recuperación en el sector automovilístico, una buena noticia, ya que esta industria tiene un gran peso en la economía española.

España se sitúa en el puesto 16 del ranking de número de matriculaciones de vehículos, formado por 137 países. El sector de la automoción supone ya un 11% del Producto Interior Bruto (PIB).

Además, según la patronal del automóvil, las exportaciones están experimentando un repunte en las ventas de vehículos, sobre todo en aquellos con motores de energía sostenible. La industria del automóvil y de la nueva movilidad se encuentran en un periodo de profunda transformación, aún más tras el impacto de la COVID-19. Las ventas de vehículos eléctricos en España han alcanzado las 4.638 unidades en diciembre de 2020, una cifra que supone un crecimiento del 305% interanual.

En este contexto, Adecco Automotive, la división del Grupo Adecco especializada en el sector de la automoción, ha querido conocer las diez tendencias que marcarán la trayectoria en la industria del automóvil que definirán el comienzo de una serie de cambios, no sólo en el sector, sino también en la gestión del talento. Todas estas conclusiones se recogen en el informe El futuro del talento en la industria de la automoción y la movilidad.

El futuro de la industria automovilística

La industria de la automoción y de la movilidad se han precipitado hacia un profundo cambio en esta nueva normalidad. Su principal papel es responder a la evolución de las expectativas de los clientes y mantener un crecimiento sostenible.

Las nuevas tecnologías, como los motores híbridos, eléctricos o impulsados por hidrógeno, están marcando el futuro de una industria cuyo reto más inmediato es llegar a ser sostenible. Según la Asociación Española de Fabricantes y Automóviles y Camiones (ANFAC), los vehículos híbridos, eléctricos y de gas crecieron en julio del 2020 un 63,2% y en agosto un 31,5%. Estos datos constatan la evolución que está viviendo el sector que en febrero de 2021 ha visto cómo las matriculaciones de estos automóviles han aumentado un 10,6% y se han entregado 18.062 vehículos en España, superando en venta a los turismos diésel.

Para 2025, se estima que entre el 25% y el 35% de todos los automóviles que se vendan serán híbridos, enchufables o totalmente eléctricos. Lo anterior dará lugar a que esta demanda ejerza una mayor presión sobre las empresas para que construyan una nueva arquitectura de plataformas para poder implementar las tecnologías de conducción avanzadas.

Diez tendencias del sector de la automoción

Como ya se ha apuntado, el sector de la automoción está viviendo una gran evolución tecnología en los últimos años. Mientras que antes los coches destacaban por su motor ahora destacan por la incorporación de nuevas pantallas y funcionalidades que convierten al equipamiento en un aspecto a tener en cuenta a la hora de comprarlo.

Actualmente hay coches en el mercado con sistemas de inteligencia artificial sencillos. Gracias a ello, el vehículo puede reconocer el entorno, identificar situaciones de riesgo, e incluso detectar señales, peatones o ciclistas.

Para Daniel Martínez Mozo, director de Adecco Automotive, “las empresas líderes del sector de la automoción, como ya vienen haciendo desde hace años, recurrirán aún más a los expertos en RRHH para que preparen su plantilla y apoyen sus estrategias de gestión del talento y del cambio, porque el futuro de la industria está lleno de oportunidades que generarán empleo”.

Por todo ello, Adecco Automotive ha destacado las diez tendencias que marcarán la trayectoria del sector de la automoción y su gestión del talento:

Coches conectados y plataformas de Internet de las Cosas (IoT)

Las personas buscan, cada vez más, un coche conectado con (casi) todo, al igual que su teléfono móvil, sus asistentes virtuales, la domótica, etc. Los fabricantes de automóviles tienen previsto ofrecer infinidad de servicios digitales en los vehículos, como por ejemplo Internet de las cosas, y se unirán a las empresas de tecnología, telefonía e infraestructuras para cubrir estas demandas del mercado. Estas nuevas plataformas de IoT pondrán en marcha la próxima generación de servicios para vehículos. Por eso, en los próximos 10 años, las empresas del sector del automóvil necesitarán más trabajadores capacitados en automatización, robótica e inteligencia artificial (IA).

Coches autónomos

Se calcula que para 2030 unos 18 millones de vehículos altamente autónomos (AV) estarán operativos en todo el mundo.

Movilidad compartida

El coche compartido, de alquiler y los servicios de transporte público se duplicarán y alcanzarán los 2 billones de dólares en 2030. El uso compartido de vehículos ya es un factor de cambio en la mayoría de las economías y se prevé que repunte una vez que la crisis de la COVID-19 haya terminado.

Vehículos eléctricos

Como se ha mencionado anteriormente, se estima que entre el 25% y el 35% de todos los coches vendidos en 2025 serán híbridos, enchufables o totalmente eléctricos (VE).

Empresa digital

Se espera que más de 2.100 nuevas empresas digitales alteren la cadena de suministro del sector del automóvil. Algunos de los aspectos clave de la empresa digital que ya se están implantando en la industria del automóvil son: fabricación digital, cadenas de suministro conectadas, comercio minorista digital, monetización de datos, etc.

De la Industria 4.0 a la 5.0

La necesidad de automatización, la robótica y la inteligencia artificial (IA) se han disparado debido a la crisis de la COVID-19. El camino hacia la industria 5.0 se adaptará con inversiones en simulación, plataformas de IoT basadas en la nube, fabricación cognitiva, robótica online, aprendizaje automático e inteligencia contextual. Los robots industriales, que requieren un mantenimiento mínimo, han sido los principales impulsores de la adopción de tecnologías robóticas en toda la cadena de valor de la automoción. Por otro lado, se espera que el gasto de las empresas de automoción en la Industria 5.0 (IoT) aumenten de 15.000 millones de dólares desde 2017 a 40.000 millones de dólares en 2025.

Cambio hacia la venta minorista digital

Las ventas de nuevos vehículos se espera que contribuyan al 40% - 50% de los ingresos mundiales, lo que crea una necesidad urgente de plataformas de venta online.

Camino a cero

Un mundo de concepto cero es aquel que se basa en la visión de innovar hasta el cero, con vehículos de emisiones cero, residuos cero, accidentes cero, defectos cero, infracciones de seguridad cero, etc.

Nuevos modelos de negocio

La intensificación de la digitalización de las empresas de automoción está poniendo cada vez más énfasis en la transformación de conocimientos técnicos. Se necesita talento con una combinación de habilidades tecnológicas y de ingeniería para mejorar la capacidad y el potencial de innovación de las organizaciones. Las empresas necesitarán capacitar a sus empleados, además de satisfacer la demanda de diferentes tipos de ingenieros, especialistas, equipos de servicio, etc., lo que generará un gran impacto en sus estrategias de talento.

La generación Z como tomadora de decisiones

Todo esto se produce en un momento en el que la industria se enfrenta a un futuro más digitalizado y en el que la Generación Z emergerá como tomadora de decisiones clave en todo el mundo. El comportamiento de los consumidores cambiará y para asegurar la continuidad del negocio es necesario hacer una evaluación más profunda, significativa y holística de las estrategias en cuanto a captación de talento de las empresas.

