Método Arcón comienza a demostrar en El Salvador su óptima efectividad para la detección de Covid-19

sábado, 27 de marzo de 2021, 21:20 h (CET) Las detecciones correctas en los perros que se están formando aplicando el Método Arcón para detección de COVID-19, es hasta la fecha exactamente del CIEN por CIEN, lo cual implica (al igual que sucede con las demás especialidades en que se aplica el Método Arcón) estar alcanzando el mayor nivel de efectividad a nivel internacional Por Redacción Diario La Libertad.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” dispondrá como mínimo de dos perros para detección de COVID-19, información que ha sido comunicada recientemente a los medios de comunicación por Federico Anliker Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

La trascendente singularidad a nivel mundial, del citado acontecimiento, reside exactamente en que los perros que próximamente intervendrán (con Policía Nacional de El Salvador) en el Aeropuerto Internacional se están formando aplicando el Método Arcón, avalado por Universidades como un destacado avance científico en bien de la humanidad, y no con la simple y tradicional aplicación del condicionamiento operante, como sucede en el resto de países, y de hecho hasta la presente fecha, en lo que respecta al 57 Curso Internacional Método Arcón que está realizándose oficialmente por el Gobierno de El Salvador, el porcentaje de detecciones/señalizaciones correctas , en los perros que se están formando aplicando el Método Arcón para detección de COVID-19, es hasta la fecha exactamente del CIEN por CIEN, lo cual implica (al igual que sucede con las demás especialidades en que se aplica el Método Arcón) estar alcanzando el mayor nivel de efectividad a nivel internacional, y además en un tiempo récord. El Salvador al igual que otros países, ya constató oficialmente (a través de su respectivo Cuerpo Nacional de Bomberos), desde octubre de 2005, la excepcionalmente óptima efectividad del Método Arcón, por ejemplo, en la rápida y eficaz localización de personas sepultadas,

La específica dirección de tan vital formación especializada con Método Arcón, se está llevando a efecto conjuntamente por el Cap. Patricio Galiano Borja (antiguo y destacado alumno del creador del Método Arcón Dr. h.c. Jaime Parejo), Director del Centro de Formación Working Dogs K9 (Acreditado como CIFHMA), y Profesor homologado del Método Arcón, extraordinariamente reconocido a nivel internacional, siendo la persona que ya aplicó, pioneramente en Latinoamérica (Ecuador), y con excelentes resultados, el Método Arcón para detección temprana de COVID-19, y por el Prof. Dr. h.c. Jaime Parejo García, Bombero del SPEIS del Ayuntamiento de Sevilla, España, en representación oficial de la citada Institución, Autor y Propietario Intelectual del Método Arcón, interviniendo docentemente en todas las actividades formativas y de investigación, como Profesor Adjunto y Doctor por la prestigiosa Universidad Galileo (Guatemala), además extraordinariamente reconocido y galardonado a nivel mundial (Naciones Unidas, Gobiernos, Universidades, etc) .

El Método ARCÓN es un sistema oficial para la formación e intervención de equipos caninos destinados a todas las especialidades de búsqueda, detección y salvamento (personas sepultadas con vida, personas extraviadas, explosivos, células cancerosas, COVID-19, etc), que se caracteriza por conferir un demostrado nivel máximo de efectividad a los perros de búsqueda, optimizándose durante sus operaciones de detección, los niveles de autonomía, motivación, concentración y consecuente rendimiento perceptivo, entre otros aspectos fundamentales. Una compleja metodología que ha sido creada tras 12 años de ardua investigación e innovación, por el Dr. h.c. Jaime Parejo García, evaluada, aprobada y registrada en el Registro General de la Propiedad Intelectual como nueva obra científica, y la cual bautizó con el nombre de su querido compañero canino “Arcón”, perro con el que culminó la creación de tan trascendente avance científico.

El Método Arcón ha sido oficialmente avalado a nivel científico y académico, por prestigiosas Universidades, como importante avance y legado científico en bien de la humanidad, aprobado como el sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda por gobiernos de países con altos niveles de riesgo debido fundamentalmente, a sus excepcionales resultados internacionales relativos a las operaciones reales de búsqueda y detección canina en las diversas especialidades, galardonado al igual que su inventor por las Naciones Unidas, Universidades, Gobiernos, Sociedades Científicas, Cuerpos de Bomberos, Cuerpos de Policías, Ejércitos, etc., su respectiva síntesis ha sido evaluada, seleccionada y publicada por revistas científicas especializadas de prestigio internacional, transmitida además mediante libros, y conferencias en congresos científicos especializados de mayor importancia a nivel mundial.

