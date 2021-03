Apuesta seguro con Melbet Melbet es una plataforma enfocada en las apuestas deportivas, más de 200 eventos diarios en los que apostar, cuentan con una amplia gama de deportes y eSports Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 26 de marzo de 2021, 14:33 h (CET) Las casas de apuestas son unas de las plataformas que mayor popularidad han alcanzado estos últimos años, se pueden contar literalmente por cientos las que cada día tratan de ofrecer sus servicios a los cada vez más numerosos usuarios que encuentran en las apuestas una alternativa al ocio tradicional, por eso es importante conocer bien las condiciones y servicios que cada operador de apuestas ofrece y sobretodo, si cuentan con licencia.

Hoy os vamos a hablar de Melbet, una empresa que lleva operando desde 2012 pero hace 2 años ha empezado a expandirse por todo el mundo, con gran presencia en EEUU y cada vez más en LATAM, y una plataforma de apuestas, que como veramos más adelante no se conforma con ofrecer lo que otras ya hacen, sino que ha desarrollado funcionalidades únicas que tendrás que probar si o si, y luego no podrás dejar de lado.



¿Qué es Melbet? Melbet es una plataforma enfocada en las apuestas deportivas, más de 200 eventos diarios en los que apostar, cuentan con una amplia gama de deportes y eSports.



Pero para competir con el gran número de plataformas existentes en el mercado a día de hoy, tienes que contar con algo único que te haga diferenciarte del resto, y eso justamente es lo que tiene Melbet, además de permitir hacer transacciones con criptomonedas, algo que muchos jugadores agradecen, Melbet te va a permitir hacer un seguimiento de hasta 4 eventos en vivo con el Multi Directo.



Antes, era un problema si querías ver en vivo más de un evento en tu plataforma de apuestas habitual, ahora con Melbet, podrás ver hasta 4 eventos en vivo, realizar apuestas y revisar las cuotas directamente desde un único panel de control, sin necesidad de ir saltando de una a otra página y perderte alguna oportunidad de apostar, con Melbet y el Multi Directo, ahora podrás escalar más alto tus apuestas al permitirte jugar en hasta 4 eventos simultáneos.



Melbig, código de saldo extra

Si te decides finalmente a probar esta excelente plataforma de apuestas deportivas, déjame decirte, que si además introduces el código MELBIG (melbig.com) a la hora de añadir saldo extra se te sumará un 30% GRATIS a tu primer depósito, es decir, si añades 100€ tendrás un total de 130€ para empezar a apostar.



Y eso no es todo, contarás con un bono de binevenida para que puedas empezar a aprender el funcionamiento de la plataforma y de todos los servicios que ofrece sin poner en riesgo tu dinero, recuerda que apostar es sólo una forma de ocio, hazlo de forma rersponsable y sin poner en riesgo tu dinero.



Antes de hacer un ingreso te aconsejo que accedas a la web oficial de Melbet y te familiarices con todos sus servicios, aunque su diseño es muy simple e intuitivo, no echarás nada en falta, y si quieres llevar tus apuestas allá donde vayas, podrás descargarte la aplicación al móvil (Android e iOS) para poder disfrutar de una experiencia plena y completa desde cualquier dispositivo.



Melbet, una plataforma de apuestas deportivas segura Si algo nos gusta a los jugadores de apuestas deportivas es que los números sean claros y transparentes, además de contar con un panel de control que nos permita, con un sólo vistazo tener datos exactos de todos los movimientos y nuestro cashflow de dinero.



La marca Melbet es propiedad de Pelican Entertaiment, y lleva desde 2012 funcionando y ofreciendo estos servicios a través de una licencia de apuestas de Curazao, lo que sin duda, nos ofrece una garantía a la hora de ingresar nuestros dinero, eso y que en países como Rusia ya disponen de más de 70 oficinas físicas.



Pero además, su porcentaje de pago es cercano al 98% de total, es decir, que no vas a tener ningún problema para cobrar todas tus ganancias, siempre que sigas las reglas de la casa de apuestas, como es normal.



Otra de las ventajas, que encuentro en esta plataforma frente a otras, son las facilidades que ponen para realizar cualquier transacción de dinero, puedes hacerlo a través de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard...), pasarelas de pago virtuales (como Perfect Money, eCash...) e incluso puedes usar monedas virtuales como Bitcoin (BTC).

