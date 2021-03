Ingenia aconseja contar con un ERP para hacer crecer los negocios Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:36 h (CET) Utilizar un software que se adapte a las necesidades, sector y tamaño de una empresa es clave para aumentar notablemente su rentabilidad Contar con un programa de gestión se ha convertido en un eje fundamental en cualquier negocio y en Ingenia lo saben, pues son especialistas en ERP en Zaragoza. Por eso, aconsejan utilizar este tipo de software dada su adaptabilidad y sus funciones para mejorar los resultados de cualquier compañía.

Un ERP es un conjunto de apps de software integradas que permiten automatizar los procesos operativos o productivos de una empresa facilitando la información entre todas sus áreas a tiempo real.

El objetivo que tiene este tipo de software es centralizar y unificar los datos de todos los departamentos de la organización para evitar su duplicidad y automatizar así todos sus procesos haciéndola más productiva y eficaz.

¿Cuáles son los beneficios principales de un ERP?

1.Optimizar los procesos de gestión. Contar con coherencia en los datos y gestionar todo desde una única herramienta permite una mejor organización y funcionamiento de cualquier negocio, independientemente de su tamaño y sector de actividad.

2.Seguridad. Gracias a este programa todos los datos están unificados y con un acceso protegido y restringido a las personas autorizadas, además de cubrir la realización de mantenimientos y backups para que no se pierdan ninguna infromación.

3.Adaptación a las necesidades de una compañía. Cada herramienta de gestión se adapta a la medida de una empresa, por lo que es la mejor opción posible para rentabilizarla a corto plazo.

4.Automatización de las tareas. Hay algunos trabajos que se realizan con frecuencia y que pueden ser automatizados, lo que permite a los empleados centrase en otro tipo de tareas más importantes como son las ventas.

5.Escalabilidad. Este software de gestión permite crecer a cualquier negocio sin tener un límite, cubriendo todas las necesidades a lo largo de las distintas etapas de crecimiento.

6.Mayor control y trazabilidad. Todo lo que se realiza con un ERP queda registrado por lo que, en caso de auditoría, se pueden saber los pasos que se han ido realizando durante el tiempo que sea necesario.

Tomás Márquez, Gerente de Ingenia, aconseja “instalar un ERP en todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezca, ya que es una inversión que vale la pena, pues mejora los resultados y el volumen de pedidos, ahorrando mucho tiempo en tareas que pueden automatizarse y haciendo que los trabajadores sean mucho más eficaces y productivos”.

Estos softwares son muy fáciles de utilizar y, además, esta época de transformación que se está viviendo es el momento para digitalizar las empresas y no quedarse atrás. Cualquier duda que pueda surgir, Ingenia se encargará de responderla y de asesorar lo mejor posible a sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.