Nuevo peeling natural enzimático de Massada: renueva la piel gracias a las propiedades únicas de la fruta

viernes, 26 de marzo de 2021, 13:33 h (CET) La exfoliación es un gesto imprescindible en cualquier rutina beauty, siendo necesaria para todos los tipos de piel. Esto se debe a que la propia piel es un órgano en renovación constante y al exfoliar ayudamos a eliminarlas células muertas y las impurezas fruto de ese proceso, favoreciendo así la renovación celular. Como resultado, además de mejorar el aspecto de la piel, se consigue que cualquier tratamiento posterior penetre mejor, logrando una mayor eficacia Hay distintos tipos de exfoliaciones, la más común y rutinaria es la exfoliación física o mecánica, que se suele realizar a través de cosméticos con gránulos que arrastran de manera superficial las impurezas y las células muertas. Por otro lado, el peeling químico se realiza mediante ácidos que actúan en las capas profundas de la piel, logrando así resultados más uniformes y eficaces, pero con la desventaja de ser bastante más agresivo con la piel, pudiendo ocasionar efectos secundarios como enrojecimiento e hinchazón. El último tipo sería la exfoliación enzimática, capaz de alcanzar mejores resultados que la exfoliación física y siendo mucho más suave con la piel que la química, convirtiéndose en una opción ideal para todo tipo de pieles, incluso para las más sensibles. Las enzimas penetran en la piel y logran romper las uniones con las células dañadas a punto de desprenderse, manteniendo intactas las células vivas y sin alterar el pH de la piel. La firma de cosmética natural Massada acaba de apostar por este tipo de tratamientos con su nuevo Fruit Concentrate Peeling. Un exfoliante enzimático desestresante y antipolución, que, en línea habitual con la marca, está formulado con un 99,35% de ingredientes de origen natural.

Fruit Concentrate Peeling

El último lanzamiento de la firma se enmarca en Massmed, su línea cosmecéutica que aúna naturaleza e investigación científica. Para lograr los mejores resultados, este exfoliante natural se formula a base de frutas, plantas y flores, evitando parabenos, ftalatos, ingredientes de origen animal y aceites minerales. Entre sus ingredientes frutales destaca la granada, que aporta enzimas que aceleran la renovación celular hasta en un 26%. La naranja, el limón, los arándanos, la caña de azúcar y el arce azucarero contribuyen como alfahidroxiácidos (AHAs), que actúan para una penetración más profunda del peeling, pero con mínimo riesgo al proceder de componentes orgánicos no tóxicos, además de acelerar la renovación de las células en un 24%. Esta combinación frutal consigue tratar las arrugas finas, el acné y los poros, la hiperpigmentación superficial y la piel rugosa y deshidratada. La rosa turca protege las células cutáneas frente al estrés, disminuyendo los signos de fatiga en la piel. Por último, los extractos de centella asiática, ginkgo biloba y té blanco se destinan a suavizar el impacto que supone un peeling para la piel, con efectos antiinflamatorios, antioxidantes y potenciando la acción renovadora. A través de esta formulación se realiza una exfoliación profunda, evitando agredir la piel, preservando las células vivas y respetando las barreras protectoras de la piel.

Este completo cosmético de triple acción, peeling enzimático + AHAs + efecto burbuja protectora antipolución y anti estrés, puede combinarse con el tratamiento Extra Enzimatic Effect, realizado en los centros estéticos con los que trabaja la firma, acelerando y potenciando sus efectos.

Fruit Concentrate Peeling viene en formato ampollas, incluyendo 10 unidades destinadas a 20 días de tratamiento intensivo. Una vez finalizado este periodo, ya sea tras combinarlo con el tratamiento en cabina o solo aplicándolo en casa, desde Massada recomiendan incluirlo en la rutina semanal como mantenimiento, en el caso de las pieles jóvenes durante dos meses y las maduras durante cuatro. ¡Lo mejor de la fruta y la naturaleza al servicio de la piel!

Sobre Massada – The Natural Therapy Massada

The Natural Therapy es un concepto nuevo en el mundo de la belleza y el cuidado personal. La tradición y la innovación se alían en un método de trabajo único, y en exclusivos productos 100% naturales que nacen en su laboratorio de Navarra a partir de lo mejor de la naturaleza.

