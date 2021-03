El Grupo La Máquina ficha a Portefy para sus repartos Comunicae

martes, 23 de marzo de 2021, 22:21 h (CET) Portefy apoya la cocina española mediante la transformación digital del sector de la restauración. Un nuevo modelo: transportistas profesionales, experimentados que realizan envíos inmediatos El Grupo La Máquina, uno de los grupos de restaurantes más emblemáticos y asentados de Madrid, se ha aliado con Portefy para realizar sus repartos a domicilio. La Máquina es todo un clásico en Madrid y su cocina, que homenajea la sencillez y se adapta a los gustos y tendencias actuales donde conviven tradición y modernidad, le ha granjeado ser una referencia en Madrid.

Ese dinamismo precisamente ha determinado que La Máquina se adapte a los tiempos del COVID-19, apostando por la entrega a domicilio. La preocupación por realizar esa entrega a domicilio conservando la calidad de la cocina ha determinado que La Máquina apueste por optimizar dicha entrega lo que le ha llevado a una alianza con Portefy patrocinador del programa cultura emprende presentado por Alejandra Ron Pedrique, que le garantiza, con su innovación tecnológica, la seguridad y rapidez necesarias para que la comida llegue a los comensales destinatarios en perfectas condiciones.

No es de extrañar que dos empresas que marcan tendencia en sus respectivos sectores se hayan aliado. Portefy aporta a la indudable calidad y buen hacer de La Máquina, la mejor tecnología que con un potente y avanzado software y sistemas de IA, asegura las entregas a domicilio de los platos preparados por La Máquina de forma segura, eficiente, rápida y en las mismas y perfectas condiciones en que han sido elaborados. Tradición, modernidad, innovación tecnológica y precisión es lo que se aúna en esta alianza que pretende combatir la situación que se vive actualmente, apostando por nuevas formas y por la economía.

La última milla no es un deseo, es sencillamente, el presente.

Gracias al acuerdo de colaboración entre Grupo La Máquina y Portefy se demuestra que el concepto ‘última milla’ no es una cuestión de futuro sino de presente. Este término hace referencia a la gestión de transporte productos, centrados en el último trayecto. Es decir, el transporte en el mismo día, gracias a rutas optimizadas en base al tráfico en tiempo real.

Riders con poca experiencia, sin coordinación y con dudosas condiciones quedan totalmente apartados frente a un servicio de logística inmediato, con transportistas profesionales y con alta experiencia en su sector. Portefy significa una gestión sostenible, de cuidado de sus trabajadores y colaboradores, y siempre buscando las máximas garantías.

Una manera de trabajar sostenible, respetuosa con el medio ambiente, con los trabajadores y con la diversidad, que pone el máximo cuidado en los envíos. Esta gestión de negocio es vital en la hostelería, donde la calidad, el cuidado y la rapidez son factores fundamentales para que el consumidor se decante por un negocio en concreto. El nuevo modelo aporta valor añadido al sector y le permite optar por una alternativa innovadora, digital, segura y de valor añadido como Portefy. Un nuevo modelo de transporte digital y automatizado surge y con ello se mejora la competencia optimizando tarifas y evitando alternativas no siempre deseables para entregar un producto que merece ser preservado y respetado como es la cocina de los hosteleros que hacen grande día a día la cocina regional y nacional.

El servicio de rutas optimizadas de Portefy permite al negocio local repartir sus platos en un solo envío, agrupando direcciones de clientes para que el producto llegue en un tiempo muy reducido y en las mejores condiciones. Restauradores y comensales se merecen entregar y recibir los esmerados platos elaborados por los primeros y poder degustarlos, de forma rápida, segura, eficiente, con precios competitivos y con toda la garantía que aporta una empresa innovadora que apuesta por las nuevas tecnologías y la IA, que cuenta con una potente aplicación de fácil manejo, como es Portefy.

Por fin la restauración puede disponer de mejores alternativas y evitar precios abusivos por servicios cuya calidad no responde a sus tarifas.

