8Belts crea un área de RSC para reinvertir en la sociedad española

La nueva área de RSC tiene como objetivo reinvertir de manera proactiva parte de los ingresos de 8Belts poniendo foco en colectivos como la tercera edad, síndrome de Down, Alzheimer y trastornos del espectro del autismo (TEA) 8Belts, la plataforma española de enseñanza de idiomas online líder del mercado, ha nombrado a Virginia Rodríguez como directora del área de RSC, cargo que compatibilizará con la dirección de Estrategia de 8Belts.



Licenciada en Arquitectura Superior por la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM), Virginia Rodríguez tiene una larga trayectoria en el ámbito del emprendimiento. Fundadora de 6 empresas como Bogarti (agencia de publicidad no convencional), Club Mastery, Unión de Talentos entre ellas con facturación acumulada por encima de 10 Millones y es miembro de EO desde 2018 (Comunidad Global de Empresarios con más de 13.000 miembros en 58 países que facturan por encima de US$ 1.000.000).



La nueva área de RSC tiene como objetivo reinvertir en la sociedad española y de manera proactiva una parte de los ingresos de 8Belts poniendo foco en colectivos como la tercera edad, síndrome de Down, Alzheimer y trastornos del espectro del autismo (TEA). Asimismo, desarrollará programas específicos dirigidos a eliminar el riesgo de abandono escolar y exclusión social de niños y adolescentes y otros orientados a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas.



“Creemos que todo el mundo tiene un potencial único, pero necesita un interruptor para activarlo, nosotros aspiramos a ser ese interruptor para muchas personas”, explica Virginia Rodríguez. “Nuestro objetivo es aplicar nuestro conocimiento y tecnología para ayudar a estos colectivos a progresar, a superar barreras, y tener una vida más plena. Afrontamos con mucha ilusión este nuevo proyecto que se convierte en un eje clave de nuestra compañía. Nuestro presidente Anxo Perez cuando creó 8Belts no dejó de pensar en la fuerza del método para activar la mente, de ahí que pensamos en cómo revertirlo en colectivos como la tercera edad, alzheimer, autismos, entre otros y esta es una de las líneas clave que queremos desarrollar. Sin olvidarnos de impulsar el desarrollo de idiomas en los más jóvenes de nuestro país, porque así podrán ser más competitivos en mercados globales".



Dentro de las actividades de RSC de 8Belts está previsto el desarrollo de acuerdos y alianzas con asociaciones, partners y otros colectivos y el fomento del voluntariado, además de ayudas directas a determinadas iniciativas.



En el caso de personas con mayor dificultad de aprendizaje o con pérdida de capacidades, como es el caso de los enfermos de Alzheimer, está prevista la colaboración en los proyectos del equipo de I+D+i de 8Belts para desarrollar estrategias y soluciones tecnológicas que faciliten el aprendizaje y contribuyan a mantener activas las funciones cerebrales, retrasando su deterioro.



“Nuestro equipo humano -añade la directora de RSC de 8Belts- incluye profesionales altamente cualificados en campos como la enseñanza, la lingüística, la tecnología, la Inteligencia Artificial, la gamificación... a los que plantearemos nuevos retos para resolver estos desafíos".