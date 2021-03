PetClinic: Software veterinario Emprendedores de Hoy

A principios de siglo, era impensable comunicarse a través de un teléfono móvil, así como gestionar o buscar datos a través de Internet. La revolución tecnológica ha permitido alcanzar lo que hace unos años parecía imposible y ha revolucionado todos los aspectos de la sociedad. Por esta razón, los ciudadanos se han convertido en usuarios exigentes y centrados en la inmediatez. Todo gira alrededor de la tecnología: desde reservar una cita médica, hasta contratar un nuevo empleado o comprar cualquier producto. Por tanto, no solo ha impactado en la vida de los ciudadanos, sino también en las empresas. La tecnología es transversal y abarca todos los aspectos de un negocio, consiguiendo así la optimización de todos los procesos. Dicha innovación también ha brindado mejoras al sector veterinario, así se ha visto en El sitio web similar.

Los dueños de los animales siempre desean el mejor servicio sanitario para sus fieles compañeros. Cuando deben llevarlos al veterinario, los clientes esperan que la cita sea tramitada de forma eficiente. Por esta razón, muchas clínicas veterinarias deciden contratar un servicio de software veterinario, con tal de simplificar el trabajo y que los profesionales puedan centrarse en los pacientes caninos, felinos, plumíferos, y otros.

Solutions ITS ha desarrollado el software PetClinic, que agiliza la gestión de los clientes, las visitas y el historial de los animales. Gracias al software, los datos están disponibles en todo momento para los profesionales. La aplicación está en la nube y garantiza una navegación rápida desde Chrome, Safari o Edge. Además, es accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Funcionalidades que ofrece el software veterinario PetClinic El sistema garantiza en todo momento la disponibilidad y la confidencialidad de los datos y del uso del aplicativo. El software veterinario gestiona el acceso de los usuarios a las distintas áreas, en función de las tareas y responsabilidades asignadas.

Gestión y seguridad en los datos de los animales PetClinic permite una fácil gestión de los datos de las mascotas y del historial. También conserva las imágenes de radiografías, ecografías y analíticas realizadas. El hecho de almacenar todos los datos médicos en un mismo lugar facilita la labor del veterinario. PetClinic también dispone de una agenda de citas muy sencilla e intuitiva de usar, que se pude gestionar ágilmente desde la interfaz.

El software veterinario también asegura la seguridad de los datos. No es necesario realizar copias de seguridad locales, sino que la información queda almacenada en los servidores centrales de PetClinic, donde cada día se guardan los datos.

Fidelización de los clientes La fidelización de los clientes es uno de los objetivos de los planes de salud para mascotas. Por esta razón, cada vez más clínicas ofrecen estos planes. El software veterinario ayuda a gestionar los planes de manera regular y sencilla.

Otro aspecto importante de la fidelización es la App Petmovil, una aplicación que los clientes de las clínicas veterinarias que trabajan con Petclinic se descargan en su móvil a través de Google Play y allí reciben periódicamente notificaciones sobre las próximas vacunaciones y visitas programadas en su clínica.

También PetClinic permite configurar y crear cupones de descuento para los clientes.

Un buen seguimiento después de la visita es esencial para los clientes. Por este motivo, el software de PetClinic cuenta con una opción para enviar la documentación y recordatorios personalizados a los clientes. Se pueden enviar por email, SMS y WhatsApp.

Más allá de gestionar una agenda y asegurar la confidencialidad PetClinic, aparte de organizar toda la información médica de las mascotas y la gestión económica del centro veterinario, también dispone de un servicio de control de almacén. Es decir, facilita la gestión de las existencias y de los pedidos y también ofrece un registro de trazabilidad de sustancias controladas.

Además de ofrecer todas estas posibilidades, el software veterinario PetClinic se diferencia de los competidores porque ofrece un precio muy competitivo. Finalmente, también ofrece una ayuda especial de 2 meses gratuitos a clínicas de nueva creación.

