Ofi-Logic: "Una impresión sostenible en las empresas es imprescindible y una prioridad"

lunes, 22 de marzo de 2021

lunes, 22 de marzo de 2021, 17:14 h (CET) La sostenibilidad es un aspecto que hoy en día muchas empresas olvidan y que no consideran como fundamental. Sin embargo, este aspecto puede tener una gran influencia y consecuencia en la huella de carbono. Una impresión ecológica es imprescindible y fácil de conseguir La sostenibilidad es, hoy en día, algo que muchas empresas persiguen con la finalidad de transmitir un valor extra y una buena imagen ante los clientes y el sector en el que trabajan. Sin embargo, la sostenibilidad debería ser, a día de hoy, una prioridad y algo fundamental en todos los aspectos del funcionamiento de una empresa, sobre todo en el ámbito de la impresión. Según el Comité Económico y Social Europeo, el 85% de los consumidores de todo el mundo afirman que cuando tienen que escoger una empresa u otra escogen aquella que mejor reputación tenga en el campo de la sostenibilidad.

Por lo tanto, las empresas que no cuidan este aspecto buscando mejoras ambientales corren el riesgo de ser rechazadas por los clientes. Es importante que las empresas consideren este aspecto como uno importante, ya que la sostenibilidad se ha convertido hoy en día en algo fundamental en cuestiones de negocios. Ofi-Logic, unos expertos en Soluciones de Impresión y Servicios Informáticos afirma que la clave para una impresión más sostenible es escoger unos proveedores sostenibles en la que el trato a las personas y al medio ambiente sea justo y responsable. Es importante cuidar el medio ambiente, pero también es importante escoger una empresa proveedora en la que el trato a los trabajadores y las condiciones de trabajo sean seguras.

“Es además importante escoger un proveedor que facilite en toda medida posible el reciclaje de consumibles usados. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el proveedor ofrezca la devolución de consumibles usados y que estos sigan a las normativas vigentes de reciclaje”, afirma Ofi-Logic sobre la elección de la empresa proveedora de consumibles. Ofi-Logic también aconseja contar con un Servicio Gestionado de Impresión, para garantizar la máxima eficiencia y sostenibilidad de la impresión. Gracias al este servicio las empresas pueden mejorar el consumo de energía, papel y tóner.

El papel que las empresas utilizan también supone un gran impacto en la sostenibilidad de las empresas. Es bien sabido que cada año se cortan cuatro millones de árboles con el fin de fabricar papel. Por lo tanto, la fabricación del papel supone alrededor de un 14% de la deforestación mundial. Es aconsejable imprimir a doble cara, en formato folleto e incluso añadir una etiqueta en la firma del correo recordando que los correos deben imprimirse solamente cuando es estrictamente necesario. Otra recomendación es el reciclaje del papel para la fabricación de papel reciclado.

