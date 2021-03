Agente de Compras en China lanza libro para enseñar a optimizar el tiempo y dinero en compras a China Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 15:18 h (CET) La conocida empresa Agente de Compras en China lanza nuevo libro para enseñar, desde sus 25 años de experiencia en el comercio con China, como ganar más tiempo, mejorar la tomas de decisiones y optimizar los ingresos comprando mejor Este pasado mes de febrero de 2021, la conocida empresa Agente de Compras en China da un paso más allá lanzando su nuevo libro: “Gana más, compra mejor, directo de china”, también en formato ebook. Narran desde sus 25 años de experiencia en el comercio con China, las claves para mejorar, triunfar y optimizar beneficios dentro del sector.

Pocas personas conocen las entrañas del comercio internacional. El dropshipping, servicio líder de Agente de Compras en China, es una variante del e-commerce, la cual presenta un nuevo modelo de negocio online. Este método ha revolucionado el comercio tradicional. En este nuevo concepto es el comerciante o agente quien hace de intermediario entre el cliente y el proveedor. Ellos se encargan de la búsqueda de proveedores fiables ajustándose a las necesidades del cliente; de la negociación con ellos de parámetros estipulados; de la inspección de mercancías correctas y, de la supervisión de carga entre otros muchos servicios. Una vez formalizada la compra, es el fabricante quien envía su mercancía al cliente, sin que el comerciante vea o manipule el producto. En este caso, es el agente quien gestiona las órdenes del cliente, la facturación y la generación de la base de datos. Sin embargo, el mayorista se encargará de almacenar, empaquetar y enviar los productos al cliente final.

El agente de compras debe ser muy previsor en todo momento y, estar atento a cualquier imprevisto que se pueda ocasionar desde la compra hasta la entrega del producto al cliente final. Por ello, es que Agente de Compras en China explican en su libro, sus largos 25 años de experiencia en 25 capítulos y 25 vídeos exclusivos, donde dan las claves del éxito y los errores de principiante por los que no se debe pasar.

Este libro presenta de manera explícita cómo elegir el mejor proveedor con poco esfuerzo y dinero y, cómo verificar su calidad. De la misma manera, plantean las instrucciones más importantes antes de firmar el contrato de compras, cuales jamás se debe firmar y, el pago más seguro para formalizar la transacción. Adentrándonos en sus siguientes capítulos, presentan cómo gestionar la documentación para no tener problemas en el despacho de aduanas y no entrar en el temido “circuito rojo”. A su vez, dan nociones de la cultura China y lo que se debe tener en cuenta al tratar con proveedores chinos.

Toda esta información y más, es respaldada por 8 descargables editables con mapas de zonas, preguntas claves, plantillas de inspecciones, plantilla de cálculo de costes y mucho más. Se trata de una lectura obligatoria para todas aquellas personas que están pensando en extender su negocio a China o externalizar sus compras.

El libro “Gana más, compra mejor, directo de China” puede adquirirse en Amazon tanto en la versión tradicional de libro con tapa blanda como en la versión digital de ebook.

