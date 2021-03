La correcta limpieza y desinfección en ámbitos laborales es fundamental hoy en día, según Limpieza Pulido

Con el avance de la pandemia las autoridades sanitarias advierten de la necesidad de realizar una correcta desinfección de los puestos de trabajo además del uso de productos de desinfección homologados. También es fundamental una planificación y un seguimiento de las tareas de desinfección Cada vez es mayor el número de personas que abandonan el cómodo y seguro teletrabajo para volver a sus puestos laborales y tanto las empresas como los empleados deben comenzar a acostumbrarse a mantener el área de trabajo completamente desinfectada. Limpieza Pulido, una empresa de limpieza que lleva más de 20 años de trayectoria en venta de productos de limpieza, afirma que cada puesto de trabajo es diferente y requiere unas medidas u otras y por ese motivo es necesario elaborar un plan de limpieza y desinfección adecuado. Además, se debe realizar un seguimiento del plan de limpieza para mantener todas las áreas correctamente desinfectadas.

“Para elaborar un plan de limpieza efectivo hay que determinar qué superficies nos rodean en el área de trabajo para establecer una rutina de limpieza y desinfección adecuada para cada zona”, afirma Limpieza Pulido. Para que todas estas zonas queden perfectamente limpias y desinfectadas se debe además hacer uso de los productos de limpieza adecuados, ya que, aunque el producto indique que desinfecta, no todos los productos están debidamente regulados y homologados para la desinfección de zonas públicas. El uso de productos no homologados puede resultar incluso peligroso, ya que algunos no desinfectan de forma correcta.

Limpieza Pulido dispone de todos esos productos de desinfección totalmente regulados por el Ministerio de Salud. Para la desinfección de las manos Limpieza Pulido recomienda el Gel Hidroalcohólico Dermex D-730 Beta, un producto que ha recibido el reconocimiento de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios con la categoría Virucida. Por lo tanto, es un producto que está totalmente a la altura de los productos de alta calidad del mercado. Además, se trata de un producto muy cómodo de utilizar, ya que es de rápida evaporación y tiene una aplicación sin necesidad de aclarar las manos, por lo que, además es apto para cualquier puesto de trabajo.

Otros aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de mantener un puesto de trabajo totalmente desinfectado y seguro, libre de virus, es fregar el suelo todos los días con productos de desinfección y utilizar paños desechables a la hora de desinfectar zonas con un uso muy frecuente como ordenadores, ratones y teclados, así como productos específicos para cada superficie. También es importante mantener una desinfección frecuente de elementos como pomos, interruptores, cafeteras, máquinas de agua, etc. ya que, son elementos que los empleados suelen tocar con bastante frecuencia.