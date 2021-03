¿Cómo crear un stand para ferias y triunfar? M&P Stands, diseño de stands en Madrid da las claves Comunicae

viernes, 19 de marzo de 2021, 12:34 h (CET) Cuando se piensa en hacer publicidad para el negocio, usualmente se enfoca en el área digital donde el objetivo es crear páginas webs, perfiles en redes sociales y crear contenido virtual para atraer nuevo público, conseguir clientes potenciales e incrementar las ventas del producto o servicio que la compañía desarrolla Pero no se pueden obviar otras estrategias tradicionales de marketing que son fundamentales para dar a conocer los servicios y productos de nuestra empresa. Participar en eventos es primordial como parte de la estrategia de marketing general que debe tener toda marca.

Diseñar y un montar un stand para ferias da un enfoque práctico y sencillo, el Stand se facilita para hacer demostraciones, reuniones y generar buena presentación de la marca.

Pero puede no resultar tarea fácil. Para diseñar un stand en Madrid, es imprescindible que tu stand genere un "factor sorpresa", para ser reconocible al instante y crear unafuerte impresión, afirma la empresa de stand M&P Stands, especialista en diseño y montaje de stands.

Entonces, ¿cómo se puede destacar con un diseño stand en una feria donde tendrás numerosos competidores? M&P Stands da algunas claves:

El stand ideal debería despertar la curiosidad de los visitantes y tentarlos a visitar. Es importante asegurarse de que el concepto sea funcional y satisfaga necesidades. Solo entonces puedes abordar elementos de diseño específicos. El estilo y la innovación son fundamentales, pero no lo son todo.

La localización es clave para ganar visibilidad.

Maximiza el espacio del stand.

No excederse con los textos.

Utiliza iluminación.

Haz uso de tecnología.

Se debe realizar una buena selección de los productos/servicios que se van a mostrar.

Utiliza colores atractivos.

Ofrece una buena atención.

Ofrece regalos y sorteos a los participantes.

Si tiene en mente participar próximamente en una feria no dudes en contactar con M&P Stands para el diseño de stands en Madrid, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. El éxito de los que confían en esta empresa de creación, diseño y montaje de stands para ferias, se debe a la involucración en todo el proceso, desde el inicio hasta su fin, aportando pasión y experiencia en todo lo que hacen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.