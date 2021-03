Casi un año de #Poesíaalasocho Casi un año de #Poesíaalasocho Abel Pérez Rojas

miércoles, 17 de marzo de 2021, 10:35 h (CET) En unos cuantos días, el 11 de abril, se cumplirá un año del inicio de #Poesíaalasocho, la iniciativa por la cual se busca que la mayor cantidad de personas lean, compartan, escriban, hagan poesía; lo anterior como una forma de hacer frente desde la poesía a los días aciagos del covid-19. Cuando propuse #Poesíaalasocho imaginé a muchas personas compartiendo poesía a través de sus redes sociales a las ocho de la noche, hora de México.



El ejemplo de referencia eran las llamadas “cadenas” de oraciones, a través de las cuales las personas piden a otras que circulen un mensaje muy específico, a fin de que multitudes digan, piensen o repitan un rezo u oración específica.



Observé que algo parecido empezó a suceder con prácticas vinculadas a la meditación y el budismo. En las redes sociales empezó a solicitarse que a determinada hora se emitiera un mantra o se realizara un ejercicio puntual, a fin de elevar el nivel vibratorio del planeta, y con ello, se contribuyera a la salud de las personas.



Por otra parte, otra experiencia a seguir fue “Poesía en tu sofá”, un proyecto que inició en España y que se replicó en otros países latinoamericanos, incluyendo México.



Poesía en tu sofá consistió y ha consistido en que lectores, principalmente poetas, comparten poesía a través de las redes sociales. El formato ha sido en lecturas conjuntas y otras veces individuales.



En algunas partes, Poesía en tu sofá se concretó a tener una duración solo durante los primeros meses del confinamiento, en el año pasado; en otras regiones la duración se ha extendido con transmisiones espaciadas aún en el 2021.



A su vez, inicialmente #Poesíaalasocho provocó que varios poetas –no sé cuántos–, compartieran su obra bajo este hashtag, pero se prolongó conforme transcurrió el tiempo y la crisis ocasionada por el covid-19, con esto la iniciativa cambió.



Durante varios meses las transmisiones fueron diarias, posteriormente se ha hecho pausa solo los días sábados.



Ahora las transmisiones pueden variar de las siete a las diez de la noche.



#Poesíaalasocho dejó de ser una convocatoria de lectura poética para convertirse en un proyecto de hermanamiento internacional, cuyo punto de encuentro son transmisiones en vivo a través de los canales de Sabersinfin.com en Facebook y Youtube.



Una de las confluencias se presenta en las transmisiones streaming, pero la fraternidad ha trascendido ese espacio.



#Poesíaalasocho fue decisiva para la publicación de la Primera Antología Internacional de Poesía Sabersinfin, para la realización del XXIII Encuentro Internacional de Poesía del Estado de México, y fue parte de las antologías literarias Sentimientos Confinados y Sentimientos Libertarios.



Por #Poesíaalasocho han desfilado escritores presentando sus libros y a su seno nació la Cátedra Azril Bacal del Círculo de Escritores Sabersinfin y auspiciada por la Biblioteca Dr. Abel Pérez Rojas, del Centro Cultural D’Los.



Las transmisiones se originan desde México, pero teniendo como eje central de la programación los martes a Colombia, los miércoles a Uruguay, los jueves a Argentina y los domingos a Chile.



En este recuento afloran los cuatro pilares de #Poesíaalasocho:



La convicción de que estamos viviendo días históricos por la pandemia del covid-19, es decir, lo que hagamos o dejemos de hacer quedará registrado en la historia.



El valor social de la poesía, dicho en otras palabras: la poesía tiene relevancia que frecuentemente queda invisible.



Todo es poetizable, no solo porque pueda, eventualmente, transformarse en un poema o formar parte de alguno, sino porque somos capaces de establecer relaciones y diálogos poetizados.



Los pilares anteriores unidos a través de la educación permanente, la cual funge como cimiento de todo lo que emprendemos.



Por si fuera poco, hemos inspirado el surgimiento de nuevos programas y transmisiones en redes sociales cuyo tema central es la poesía y hemos provocado que muchos la miren como opción para desahogar su talento.



Todo lo anterior no sería posible sin la convicción y complicidad de mujeres y hombres que se han dado la oportunidad de dejar entrar a la poesía a niveles más íntimos de lo que habían hecho hasta ahora.



En las próximas entregas seguiremos reflexionando en torno a todo esto.



