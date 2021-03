Aprender inglés durante el coronavirus, más fácil con los cursos y juegos de Helen Doron English

"El aprendizaje en nuestras escuelas nunca se detiene", afirman desde la popular cadena de franquicias de inglés. Sus apps móviles, materiales adaptados y talleres a distancia están cosechando un éxito sin precedentes pese al confinamiento y las restricciones del coronavirus La emergencia sanitaria todo lo ha relegado a un segundo plano, menos el inglés. Helen Doron English, la cadena de franquicias líder en la enseñanza de la lengua inglés, ha facilitado el aprendizaje de este idioma a través de cursos, talleres y actividades online, que se suman a su catálogo de juegos y aplicaciones móviles, para que miles de niños y adolescentes no interrumpan su formación en inglés durante el estado de alarma y los confinamientos derivados del Covid-19.

"El aprendizaje en nuestras escuelas nunca se detiene". Para el equipo docente de Helen Doron English, que se expresaba así en una reciente publicación de Facebook, el coronavirus ha supuesto un ligero bache para su labor educativa, no un stop.

"Nuestros teachers han hecho un enorme esfuerzo, realmente incansable y en muy poco espacio de tiempo, para adaptar los materiales, las canciones, los juegos y las actividades", explican los pedagogos y docentes de Helen Doron English, que aseguran sentirse como pez en el agua en "un mundo distinto al habitual, el de las clases online".

El éxito de su iniciativa HelenDoron@Home es paradigmático del cambio de mentalidad producido en esta reconocida academia, fundada en 1985 por Helen Doron. Conservando el enfoque y metodología lúdico-didácticas de Helen Doron English, este programa de clases online tuvo una excelente acogida durante el pasado año, por su elevada calidad y riqueza de contenidos pese a las limitaciones de la enseñanza telemática.

Los más de 1.000 centros de enseñanza de Helen Doron English se han adaptado a "esta nueva y excepcional situación, tratando de mantener la rutina de los niños, proporcionando a todos sus estudiantes las clases online", sorprendiendo además por mantener en activo iniciativas nada propicias a la enseñanza a distancia, como los talleres de manualidades online. Así, el pasado 29 de febrero congregaron frente a la pantalla a una docena de alumnos de la franquicia de Helen Doron Cuenca, con motivo de un taller de Tie Dye.

Juegos y apps para desafiar al coronavirus, la alternativa de Helen Doron English a las clases tradicionales

Helen Doron English desarrolla cursos y talleres de inglés en 37 países, como ‘Baby’s Best Start’, ‘Jump with Joey’ o ‘Teen Express’, amenizados con música, actividades y contenidos adecuados a las necesidades de bebés, niños, preadolescentes y adolescentes. Las restricciones del Covid-19, sin embargo, han acrecentado la demanda de juegos y aplicaciones móvil, un segmento todavía desconocido de la formación idiomática, por el que esta academia de lengua inglesa apostó tempranamente.

Una de las apps más exitosas del equipo de expertos pedagogos de Helen Doron English es Kangi Club, destinada a niños de 2 a 8 años y que integra un centenar de juegos educativos de inglés. Fun with Flupe, por su parte, es una herramienta lúdica pensada para que preescolares aprendan sus primeras palabras en la lengua de Shakespeare.

Prepararse para dormir mientras se aprende inglés es posible con Bedtime Stories with Grandma, una aplicación con textos e ilustraciones de cuentos clásicos, narrados por la voz de Granny Rosella. A un público más preadolescente se dirige Teen Buzz Radio, una emisora online con música, charlas, concursos y otras actividades en inglés.

"Queremos estar a la vanguardia con juegos y aplicaciones pioneras que complementan nuestros materiales de clase y permiten que los niños sigan aprendiendo en casa", aseguran desde Helen Doron English, academia que ha sabido plantar cara a las limitaciones del Covid-19, desafío que han afrontado con "un alto compromiso de responsabilidad" y el propósito de ofrecer a sus estudiantes "un aprendizaje online, real y divertido".

