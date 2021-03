Cómo calcular la hipoteca en caso de ser funcionario, según Futurfinances Comunicae

martes, 16 de marzo de 2021, 14:38 h (CET) Actualmente, el colectivo de funcionarios está de racha, pues gracias a su gran estabilidad laboral, a día de hoy es el mejor tratado por la banca. Anteriormente, a los interinos se los trataba igual que los funcionarios de carrera, pero los recortes han logrado demostrar que los dos tipos de empleos son completamente distintos si se valora la seguridad de la plaza que ambos cubren Por este motivo, muchos funcionarios desean conocer cuanto antes cuáles son los mejores préstamos hipotecarios, de manera que puedan tomar finalmente la decisión de si contratarlos o no. Será importante ver muy bien las condiciones que tienen estos préstamos hipotecarios antes de tomar una decisión tan importante.

En la actualidad, la hipoteca para funcionarios BBVA ha logrado presentar mejoras bastante considerables desde el año pasado, y a pesar de que no es de las mejores del mercado, ofrece una hipoteca MUFACE al 2,70% nominal a 30 años. Estos años, las condiciones del mercado hipotecario han presentado cambios muy drásticos, y se han eliminado múltiples ventajas debido a que la hipoteca MUFACE se quedó bastante atrás de otros productos financieros.

Por este motivo, el funcionario tiene ahora una herramienta de lo más útil para conseguir financiación. Al ser estos fijos, tienen acceso a algunas productos en muy buenas condiciones frente a otros que se han quedado obsoletos y que a día de hoy no son de gran ayuda. Por este motivo, es importante calcular la hipoteca en caso de ser un empleado del gobierno.

Si se realizan las búsquedas adecuadas, se podrán encontrar fácilmente múltiples ofertas de otros bancos que puedan ofrecer una serie de ventajas a los funcionarios públicos. Todas ellas siempre ofrecen préstamos hipotecarios que pueden resultar de interés para los empleados del gobierno. Estos pertenecen a uno de los colectivos a los que los bancos ofrecen mayores garantías, pero incluso con esta ventaja adicional, existen muchas entidades donde se pueden conseguir unos préstamos mucho mejores que para el resto de usuarios que quieran adquirir una vivienda.

Los funcionarios interesan de gran manera a los bancos, principalmente porque sus ingresos presentan una estabilidad muy grande, y porque también poseen un empleo vitalicio. Esto significa que su perfil de riesgo es mucho más favorable que el del resto de la población, por lo que para las entidades bancarias estos funcionarios resultan ser unos clientes muy interesantes y a los que les interesa ayudar.

Por este motivo, normalmente les ofrecen unas condiciones mucho más competitivas, habiendo también entidades financieras que incluso tienen acuerdos con asociaciones de trabajadores públicos. Estos les ofrecen préstamos que terminan siendo mucho más atractivos y beneficiosos para ellos que los que les ofrecen a los demás clientes, por lo que es una ventaja que puede jugar mucho a su favor. Sin duda, lo más recomendable es solicitar ofertas en diferentes tipos de banco, de manera que ellos terminen ofreciendo un préstamo que se ajuste a todas las condiciones del usuario, no solo en cuanto a su situación personal se refiere, sino también teniendo en cuenta su crediticio.

