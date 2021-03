Investigación del teletrabajo por Zurita Detectives Comunicae

lunes, 15 de marzo de 2021, 13:23 h (CET) Empresas comienzan a contratar los servicios de detectives privados en Sevilla para vigilar el trabajo desde casa Desde el pasado marzo las empresas han tenido que adaptar su funcionamiento a la situación actual. Muchas de ellas han optado por la implantación del teletrabajo, siendo en algunas ocasiones una oportunidad única para que algunos empleados se escaqueen de sus tareas.

La falta de supervisión en algunos puestos ha hecho que mucha gente no desempeñe su trabajo como debería desde casa, lo cual comienza a preocupar a las empresas. Estas han decidido optar por contratar detectives privados en Sevilla con el objetivo de investigar a sus trabajadores para conocer si están o no realizando su actividad laboral. Profesionales como Zurita Detectives afirman que este tipo de encargos se han incrementado hasta un 50%.

La llegada del fin del confinamiento perimetral y la continuación del teletrabajo han resultado una combinación peligrosa para muchas personas que hacen todo lo posible por faltar a sus quehaceres laborales. Desde aquellos que aprovechan para ir al gimnasio a otros que realizan compras.

Como bien explica Zurita Detectives, “la investigación del detective privado no se centra en pausas pequeñas como las tareas domésticas, sino en aquellas personas que utilizan horas de su trabajo para hacer otras actividades fuera de casa”.

Con respecto a la ley, la contratación de detectives privados en Sevilla por empresas que quieran investigar a sus trabajadores será posible siempre y cuando existan sospechas fundadas del incumplimiento laboral. Siendo necesario verificar antes de comenzar con el trabajo que existe relación laboral con la persona a la que se va a investigar.

Estas malas prácticas por parte de los trabajadores suponen una pérdida de gran cantidad de dinero para las empresas. La contratación de detectives privados o la instalación de softwares de control que miden el rendimiento se han convertido en dos de las herramientas claves para poner fin a este tipo de fraudes.

