¿Cómo impulsar y maximizar el crecimiento de un negocio online? Comunicae

viernes, 12 de marzo de 2021, 14:38 h (CET) Transformación Digital y La Nueva Era del eCommerce #ECOM21 La implantación del eCommerce español aumentó de manera exponencial en 2020. Esto ha marcado un antes y un después. Debido al confinamiento, el comercio digital ha sido capaz de superar su crecimiento de los dos últimos años. Actualmente el 70% de la población española compra online.

Muchas empresas se han digitalizado como forma para poder seguir funcionando y otras necesitan potenciar su canal online y aumentar sus ventas. Es muy importante estar al tanto de las tendencias en el sector del ecommerce para adaptar los planes de negocio.

El próximo 17 de marzo reunirán en la conferencia online TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA NUEVA ERA DEL ECOMMERCE a los negocios digitales con las empresas proveedoras de servicios dedicados al ecommerce. El evento explora las últimas tendencias y da las claves del éxito para que los negocios triunfen en la red: presentan las soluciones, servicios y tecnologías para impulsar y maximizar el crecimiento de un negocio online y posicionarse por delante de la competencia. Se tendrá la oportunidad de conocer de primera mano las soluciones adecuadas para cada negocio. Los múltiples desafíos a los que se enfrenta el sector hacen obligada esta cita.

Se tratarán temas como los factores claves para maximizar las ventas de un negocio online, cómo garantizar la seguridad y disponibilidad de una tienda online frente a los picos de demanda, la disponibilidad de una tienda online gracias al cloud, la gestión de la logística de un ecommerce, soluciones de financiación, plataformas de pagos, los cimientos de la Transformación Digital, plataformas digitales que permite crear una tienda online propia, las claves del éxito y las tendencias del sector, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de ARSYS, PAYCOMET, INSTANT CREDIT BY BANCO SABADELL, AMPHORA LOGISTICS Y DON DOMINIO y, la colaboración de Quum Comunicación y La latina Valley y como media partners a Ecommerce News, BeInCrypto , Digital Innovation News, Revista Transformación Digital y Control Publicidad e Interactiva.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Omar Martinez Burgos, Jefe Proyectos e Implantaciones Cloud de Arsys; Anna Díaz, Directora Comercial en Instant Credit; Carlos J. Sánchez, Director Comercial en PAYCOMET; Xavier Idevik, Director de Marketing en DONDOMINIO y Adrià Cortés, Co-Founder en Amphora Logistics. Además, contarán con un panel de expertos: "2021: un año de retos para el ecommerce” donde líderes de la industria exponen y comparten reflexiones, retos y oportunidades sobre el futuro del ecommerce, moderado por Pedro Pablo Merino, Socio Director y Co-fundador de Ecommerce News, y la participación de Jorge González Marcos, Country Manager Spain en PRESTASHOP, donde profesionales con una larga y dilatada experiencia, compartirán sus diferentes perspectivas.

Se podrá conseguir una entrada gratuita AQUÍ.

Más información en: https://urbaneventmarketing.com/transformacion-digital-y-la-nueva-era-del-ecommerce-2021/

Sobre Urban Event Marketing

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre el evento TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA NUEVA ERA DEL ECOMMERCE Forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales. Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias.

Contacto: info@urbaneventmarketing.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.