Los nuevos endocrinos online tras la pandemia, según Joaquinpuermaendocrino.com Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 15:53 h (CET) Desde el año 2020, la situación de salud a nivel mundial ha reformado la aplicación de algunas profesiones. El área de la medicina, se ha visto en la necesidad de idear nuevas estrategias de consulta. Como resultado, miles de especialistas en endocrinología han utilizado medios tecnológicos como apoyo laboral Acudir a un endocrino online es cada vez más usual en tiempos de pandemia. Profesionales del área como Joaquín Puerma, ofrecen consultas por videoconferencia o mensajería sobre problemas glandulares, hormonales y metabólicos, entre otros. Los medios que interceden para realizarlas, mantienen la comodidad y promueven la seguridad.

La necesidad de un endocrino online

La urgencia sanitaria producida por la pandemia que inició el pasado año, ha concentrado la atención de la comunidad médica. Como consecuencia, muchas áreas hospitalarias y clínicas han desatendido a pacientes con patologías distintas al Covid-19. Para solventar la situación, se han empleado medios electrónicos que faciliten las consultas.

Particularmente, la endocrinología ha implementado una nueva alternativa para realizar sus labores de manera segura y conveniente. La presencia de diversas patologías asociadas con la profesión, evidencia la necesidad de contar con un mecanismo de cuidado confiable. Por tal razón, se han dispuesto alternativas que preserven el rendimiento y vida de los ciudadanos.

Características del servicio que ofrece un endocrino online

Aunque es un medio innovador y seguro para personas de todo el mundo, el escepticismo predomina en la mayoría. Para garantizar la efectividad de una consulta por internet, Joaquín Puerma dispone de un espacio virtual donde expone su trabajo. Las características que componen al mismo son:

Interés personalizado

El interés que aplica un endocrino a su paciente, no cambia por el uso de medios electrónicos. Escuchar con atención las afecciones que presenta una persona, ayudará en el diagnóstico de enfermedades asociadas con el área. Además, motivará al individuo a aceptar el tratamiento y las sugerencias que puedan aplicarle.

Exploración física

En muchas ocasiones un endocrinólogo no precisa de una exploración física presencial. En caso de requerirla, puede valerse del apoyo de alguien cercano al paciente para determinar las zonas afectadas. El familiar seguirá las indicaciones y describirá las anomalías para realizar el diagnóstico

Medicación

Mediante una consulta, se puede obtener la medicación necesaria para las diferentes patologías que presente un individuo. Por ejemplo, si se detecta hipotiroidismo, el endocrino podrá indicar y enviar la receta para tratar la afección.

Seguridad

El riesgo sanitario que presenta el año en curso, es mayor cada día. Muchas personas no desean salir de casa con la finalidad de evitar la exposición. Aunque consideran la salud como un aspecto de primera necesidad, requieren de otros medios para atenderse. Por tal motivo, endocrinos como Joaquín Puerma han habilitado recursos online.

Suscripción

La suscripción permite a diferentes pacientes, beneficiarse del 20% de descuento en consultas. También, posibilita una guía de alimentos que mejoran los hábitos de quienes requieren asistencia médica.

Ventajas de acudir a un endocrino online

Internet ha posibilitado la interacción que puede tener un endocrino y su paciente. Para evitar las consecuencias que se producen por una exposición justificada y urgente, es posible acudir a otros medios. Los ordenadores y móviles, pueden ayudar a obtener ventajas como:

Sencillez : Las consultas presenciales requieren de tiempo y traslado , mientras que la audiencia virtual se realiza desde cualquier vivienda.

: Las consultas presenciales requieren de , mientras que la audiencia virtual se realiza desde cualquier vivienda. Ahorro : los análisis pueden ser enviados por email y mantenerse dentro de cualquier dispositivo.

: los análisis pueden ser y mantenerse dentro de cualquier dispositivo. Velocidad: la atención electrónica es inmediata y la prescripción de los medicamentos necesarios para la patología, pueden ser dictados con prontitud. Aunque muchas personas se muestran escépticas ante la innovación de consulta endocrinológicas online, Joaquín Puerma demuestra buenos resultados. Miles de personas han experimentado los beneficios de solicitar una audiencia virtual por la necesidad que existe en tiempos de pandemia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.