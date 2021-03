Cedered crea un Think Tank como laboratorio de ideas y reflexión para directivos Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 14:05 h (CET) Con el objetivo de impulsar distintos estudios para analizar los principales retos a los que se enfrentan los ejecutivos y las empresas Cedered ha dado a luz su Think Tank, un laboratorio de ideas, reflexión y análisis para directivos. Durante este año pondrá en marcha a través de este proyecto varios grupos de estudio que permitan analizar en detalle algunos de los temas que más preocupan a los directivos y empresas.



“Queremos seguir fieles a nuestros principios de poner en común experiencias en beneficio del resto de miembros de la Red y de la sociedad en general al tener un foco práctico y útil, manteniendo nuestra independencia a la vez que reforzamos vías de relación y colaboración con otros organismos e instituciones que puedan ser de interés común”, según indica José María López, CEO de Cedered.

Grupo de riesgos psicosociales

Como primer paso, acaba de inaugurar un Grupo de estudio de riesgos psicosociales, con el objetivo de analizar el impacto cada vez mayor de este tipo de riesgos en las organizaciones y compartir buenas prácticas y programas que han resultado exitosos, o no, en esta área. “No nos queremos enfocar exclusivamente en los riesgos psicosociales habituales, de tipo organizativo, sino también en la situación generada por la pandemia y el impacto de programas de bienestar y empresa saludable en nuestros colaboradores. Durante este año se irá trabajando y a la vez compartiendo sus conclusiones con el resto de compañeros de la Red de directivos que impulsa Cedered desde hace casi 50 años”, afirma. Sus integrantes son directivos y responsables de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales de distintas organizaciones en españolas principalmente.

Compromiso con la Sociedad

La creación de este Think Tank es una muestra más de la filosofía de Cedered, y su apuesta por el desarrollo de las personas como elemento clave para el desarrollo de las empresas y organizaciones, y como consecuencia, el desarrollo de la Sociedad de la que formamos parte. Una apuesta práctica y útil, a través de la gestión de sus Redes profesionales, Escuela de Buen Gobierno para Directivos, proyectos de Selección, Formación y Desarrollo del Talento, Máster de RRHH 4.0, así como otros proyectos relativos a la gestión de las personas y management empresarial.

