Coronavirus y Forex Trading: Impacto y oportunidades

Aunque no lo creas, incluso el Forex se vio afectado por esta pandemia debido a los cambios que se dieron en el mercado a raíz del cierre de los países. Es por eso que aquí te hablaremos sobre el impacto que el coronavirus ha dejado al Forex, así como las oportunidades que ha generado.



El COVID puso de cabeza no solo a la salud

Muchos podrían pensar que una enfermedad no tiene relación directa con el mercado de divisas, y en parte es así. El problema está en que el coronavirus provocó el cierre de países enteros, esto debido a la cuarentena ejercida como forma de controlar la enfermedad.



Al confinar a todo un país a sus casas haces que las cadenas productivas se cierren de golpe frenando así a la economía. Además del paro de la economía, los gobiernos tienen que salir a tomar acciones inmediatas para apoyar a sus países lo que hace que las monedas sufran impactos de todo tipo. Allí está la forma en la que el COVID puso en jaque al Forex.



El impacto del coronavirus en datos

Entender el impacto que ha tenido el COVID para entrar en contexto. De acuerdo con el Banco Mundial, la economía global no enfrentaba una recesión tan profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que, que aquí te daremos 3 datos que te ayudarán a entender el impacto del coronavirus en la economía.



Contracción económica: Según las previsiones, la economía mundial se contraerá en torno a un 5 a 8% tan solo para 2020. Esta es una de las peores contracciones que se han vivido, además, desde 1870 no se contraían tantas economías simultáneamente.



Más pobres: Además de la contracción, se prevé que los ingresos per cápita de los países y mercados emergentes tengan una caída importante de al menos 3.6 %. Esto provocaría que, para final de año, millones de personas caigan en situación de pobreza extrema.



Recuperación lenta: Por más alentadoras que sean las previsiones del Banco Mundial, este organismo estima que la recuperación será muy lenta. De acuerdo con analistas, el crecimiento económico en 2021 podría ser entre un 1 y un 3% lo que haría que aún se tenga que recorrer un buen tramo para que la economía se recupere.



Formas en las que ha afectado al Forex el Coronavirus Mayor incertidumbre Hasta hace unos meses nadie sabía que iba a pasar en el mundo. Muestra de ello, por ejemplo, los juegos olímpicos que se encuentran entre el ser cancelados o el llevarse a cabo. Esto mismo sucedió con muchísimas situaciones más.



El aumento de la incertidumbre, como todo buen experto sabe, altera a los mercados haciendo que las operaciones se vuelvan riesgosas y los márgenes se acorten por la falta de inversionistas.



Freno a la economía ¿Qué pasa cuando metes a todos en casa? Sencillo, la máquina económica deja de funcionar. Esto paso en muchos países donde se confinó a toda la población haciendo que empresas e industria se frenaran casi en su totalidad.



Cuando frenas la producción también frenas las ventas y, por ende, los ingresos de una nación. Además, los costos siguen corriendo lo que provoca enormes agujeros en las finanzas tanto de estados como de compañías privadas. Por si fuera poco, haces que haya menos dinero en los bolsillos de las personas por lo que se deja de ahorrar e invertir priorizando el sobrevivir.



Mayor volatilidad por medidas gubernamentales

Como lo explica Pablo de la Vega, Head of Dealing de Afex, en la entrevista realizada por Empresaexterior.com, las medidas gubernamentales han impacto severamente en los mercados. Esto debido a que la inversión pública en programas de apoyo por coronavirus ha dejado muchos flancos débiles.



Si a este gasto imprevisto le sumamos acciones como la reducción de tasa de interés o la emisión de deuda, sumado con la incertidumbre. Es normal que las divisas presenten mucho mayor volatilidad, algo que es propio de los tiempos de crisis.



Oportunidades generadas a raíz de la pandemia de Coronavirus

Diversificación de inversiones

Quienes tenían todo su dinero en petróleo, por ejemplo, o aerolíneas, aprendieron la importancia de diversificar inversiones. Y es que, al cambiar la dinámica del mundo, también cambiaron las empresas ganadoras.



Es por eso que una de las oportunidades más claras la encontramos en la diversificación de las inversiones. En Forex, por ejemplo, muchas personas han decidido invertir en divisas o activos más allá de los clásicos con la finalidad de reducir riesgos. Si bien esto es un poco más complejo, es muy útil para maximizar utilidades y minimizar pérdidas.



Incremento en el uso de plataformas digitales Sin duda esta es una de las grandes oportunidades que el coronavirus ha dejado. Esto debido a que, al confinarnos en casa, muchos procesos se volvieron automáticos o 100% digitales facilitando así nuestra vida.



Por ejemplo, muchos brókeres mejoraron sus funciones y herramientas en línea con la finalidad de hacer más fácil el uso de la app. Si tu bróker no hizo esto entonces es momento de preguntarte si estás en el Mejor Broker Online. Esto debido a que la tendencia de hoy es clara, todo digital.



Evolución de los modelos económicos actuales

Otra de las oportunidades que planteó la pandemia actual es la replantearse e incluso evolucionar el modelo económico actual. Esto debido a que el confinamiento puso en evidencia que, si no hay una persona detrás, toda una cadena se puede romper.



Hoy en día, muchos expertos apuestan más a conceptos como el modelo de economía colaborativa o economía digital. Además, junto a estas nuevas propuestas han surgido otras como el uso de criptomonedas en lugar de dinero tradicional. Si bien no hay un camino definido, poco a poco todos parecen tomar el mismo sentido.