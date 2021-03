La comunidad feminista del mundo del tatuaje

Artistas, libres, transgresores, creativos... Son algunos de los adjetivos que habitualmente se aplican a los tatuadores, una de las comunidades más abiertas e integradoras de la actualidad. Sin embargo, estos adjetivos generalmente se aplican en masculino: todo el mundo piensa en un hombre, tatuado en cada centímetro de su cuerpo, cuando imagina quién será su tatuador.

¿Dónde quedan las mujeres? Esa es la pregunta a la que responde Ink Happened, una comunidad digital feminista que trabaja para destacar el proyecto artístico de mujeres tatuadoras de todo el planeta.



Nuevos talentos, diferentes estilos de trabajo y perfiles de mujeres artistas de todo tipo se unen en este “espacio seguro” que trata de dar voz al trabajo que cada vez más tatuadoras llevan a cabo para dejar un recuerdo de por vida en los lienzos que son sus clientes.



“Cambiaremos el mundo del tatuaje, venceremos esa imagen machista que toda la sociedad tiene de nuestro arte”, explican las creadoras de esta comunidad online que cada día suma nuevos perfiles tanto de artista como de estudios regentados por mujeres.



La comunidad de Ink Happened nace como un espacio virtual seguro en el que las tatuadoras puedan mostrar su trabajo y generar así un registro que sirva a quienes se quieran tatuar para confiar en el trabajo de estas grandes profesionales que día a día demuestran, con más esfuerzo que los hombres solo por el hecho de ser del género femenino, que merecen su lugar en el mundo del tattoo.



No solo perfiles profesionales: algo más que venta

El objetivo de Ink Happened no es solo ser una lista de nombres, teléfonos y páginas web de tatuadoras. Sus creadoras quieren que el público general conozca las grandes dotes creativas y el talento de estas mujeres.



Por ello, en esta comunidad no solo se encuentra el registro de tatuadoras, sino que a diario se comparten entrevistas, reportajes y otro tipo de artículos que quieren crear un espacio abierto, de diálogo y respeto en el que tanto tatuadoras como tatuadores como clientes puedan profundizar más en este exquisito arte que tantas y tantas personas llevan sobre cuerpo día a día.



“Ink Happened es solo el principio de una revolución que tiene que culminar cuando la imagen del tatuador típico cambie y nadie se sorprenda o desconfíe de ver una mujer con las manos en las agujas: hay tantas tatuadoras maravillosas como tatuadores y el género no tiene que ser un impedimento a la hora de trabajar”, defienden desde la web.



Busca lo que quieres: encuentra arte a tu medida

El mundo del tatuaje es casi tan extenso como la imaginación lo permita. Por eso el directorio de tatuadoras de Ink Happened es interesante para encontrar a la mejor profesional de tu zona para hacerte ese tatuaje tipo acuarela o descubrir quién trabaja mejor los colores y la ilustración.



Ink Happened es una comunidad feminista y convencida de la necesidad de su labor para cambiar un rol de género que nunca se ha correspondido con la realidad, y menos todavía hoy, donde las mujeres tatuadoras dirigen estudios con gran éxito de público.