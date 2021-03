Nombresdepersona.com: Nace una nueva web con información sobre nombres de todo el mundo Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 09:50 h (CET) Los nombres de persona varían de un país a otro y también de una época a otra. Ahora es posible consultar en una nueva web el número de personas que llevan un mismo nombre en todo el mundo La web nombresdepersona.com ha sido creada recientemente sobre una gran base de datos para dar respuesta a la curiosidad de muchos internautas sobre cuántas personas llevan un mismo nombre en todo el mundo. Además de dar respuesta a esa pregunta, la web ofrece la cantidad de personas registradas en cada país con el nombre que se esté consultando.

Trabajar con bases de datos tan grandes no siempre es fácil. Para ofrecer la mayor fiabilidad y al mismo tiempo dar el mejor servicio posible a los internautas, la web nombresdepersona.com guarda las búsquedas de nombres que no han arrojado resultados para buscar esos nombres en las bases de datos oficiales de todos los países y actualizar las suyas en caso de ser necesario.

Así mismo, se está trabajando en la posibilidad de ofrecer resultados con nombres de persona compuestos. En España y en los países latinoamericanos es bastante habitual que los nombres españoles más comunes estén formados por más de un nombre. Esta práctica también se da en el mundo anglosajón, por lo que el próximo reto de esta web se encuentra en lograr ofrecer a los usuarios, datos sobre los nombres compuestos que existen en el mundo.

De momento es posible observar los ránkings de los nombres más usuales por países, así como ver la densidad que existe de un mismo nombre de persona en un mapamundi. De este modo se puede comprobar de un simple golpe de vista y de modo muy gráfico en qué lugar del mundo se pueden encontrar a más personas con el nombre que hayamos buscado.

Según los creadores de la página, esta web pretende ser de utilidad no solo para aquellas personas que quieran dar rienda suelta a su curiosidad, sino también para quienes buscan un nombre para su bebé o aquellos que se encuentren en pleno proceso creativo de alguna obra de ficción que precise dotar de un nombre, personalidad y nacionalidad a sus personajes.

