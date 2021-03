El Portfolio Beltone 2021 acerca la experiencia de audición premium a todos los públicos Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 09:10 h (CET) La gama completa de la marca danesa en 2021 es "sencilla y sensata", según la califica Manuel Yuste, director de Producto de Beltone, en todos los segmentos de precio. Es compatible con todos los accesorios inalámbricos, utiliza la misma app: Beltone HearMax, y el mismo software de adaptación: Beltone Solus Max, de manera que, independientemente del segmento de precio de la ayuda auditiva, y gracias a los nuevos Beltone Rely, los pacientes cuentan con prestaciones premium que incluyen el sonido natural Beltone ha presentado en un evento electrónico su nueva familia de producto, Beltone Rely. Con ella cierra el círculo de su portfolio 2021, haciendo accesible a todos los bolsillos la experiencia de audición premium, y como parte de ella, el concepto de sonido natural.

Correspondió a José Luis Otero prologar el evento, aportando algunos datos interesantes sobre la evolución del mercado en tiempo de pandemia. “Después de una caída de ventas absoluta entre marzo y junio, entre junio y noviembre hemos vivido el que probablemente haya sido el periodo de mayor volumen de facturación en la historia de nuestro sector”, constató el director. Según explicó Otero, se debe a que, después del confinamiento, los pacientes “tuvieron la necesidad de oír mejor y comunicarse mejor”, a que los audioprotesistas “hicieron un gran trabajo en cuanto a la promoción de producto en el entorno local, que Beltone apoyó introduciendo y extendiendo nuevas tecnologías, como la de la asistencia en remoto”, señaló. Con el final del año 2020, y la segunda ola de la pandemia, se producía una nueva ralentización del mercado, que ahora vuelve a recuperarse en los meses de enero, febrero y en los primeros días de marzo “lo que augura un segundo trimestre incluso mejor que el primero”, añadió.

Además de situar las cifras del mercado de la Audiología, Otero pidió que el sector se sume al cambio social. “La pandemia es un hito que va a marcar el final de una época. Los cambios que hemos experimentado en estos meses, se van a quedar con nosotros. Somos parte fundamental de este cambio. Entre todos, debemos hacer un mundo mejor, y más justo, también para las personas con pérdida auditiva, dándoles la posibilidad de que oigan mejor y no sufran, por ello, problemas cognitivos asociados a ella”, señaló.

Desde el punto de vista de producto, Manuel Yuste explicó cómo Beltone está contribuyendo a este cambio. “Hasta ahora teníamos producto que no satisfacía por completo todas las demandas actuales de los pacientes. El claim de Beltone es 'Ayudamos al mundo a oír mejor'. En 2021, vamos un paso más allá. Queremos ayudar a escuchar la vida al máximo. Y por eso, nuestro portfolio tiene un audífono para cada necesidad del paciente. Así, oyendo más, podrán hacer más cosas, y podrán ser más como personas”, señaló Yuste.

Beltone Imagine es sonido único, tan personalizado que utiliza el pabellón auricular del paciente para ayudarle, de manera natural como ocurre con los normoyentes, a localizar el origen del sonido. Con Beltone Amaze llegaron en 2017 los primeros audífonos recargables de la marca, y con Beltone Boost Ultra, la marca danesa acercó el sonido natural a pacientes con pérdida auditiva profunda. Gracias a los dos sistemas de adaptación remota que propone la marca danesa, desarrollados a partir de 2017, la pandemia no ha sido impedimento para contar con la mejor audición, ni con la mejor asistencia, tanto de forma asíncrona (Beltone Remote Care), como síncrona (Beltone Remote Care Live). Además, el ecosistema de conectividad Beltone, con accesorios y dispositivos móviles, ha permitido que las personas con pérdida auditiva mantuvieran comunicación en la pandemia.

“Sin embargo, todas estas prestaciones las teníamos sólo en segmentos avanzados o premium”, explica Yuste. Con Beltone Rely, la firma danesa incorpora beneficios premium en una gama de precio más asequible. “Acercamos la experiencia de audición premium Beltone a todos los públicos”, resume.

Gracias a esta nueva gama, están disponibles, a precio asequible, audífonos recargables, con conectividad, atención remota y sonido natural. Beltone Rely cuenta con prestaciones para la localización del origen del sonido, y es una familia completa en todos los formatos, desde los hechos a medida, con todas las funcionalidades, hasta un modelo superpotente. Como todo el portfolio 2021 de Beltone, los Rely son audífonos duraderos que incorporan nanotecnología de protección, con certificación IP68, conexión audio con dispositivos iOS y Android, gracias a un sistema Bluetooth Low Energy, y atención personalizada con la adaptación remota, utilizando la app Beltone HearMax, tanto en tiempo real con videollamada, como de manera asíncrona.

“Nuestro portfolio de 2021 es sencillo y sensato en todos los segmentos de precio. Toda la gama usa los mismos accesorios inalámbricos, la misma app: Beltone HearMax, y el mismo software de adaptación: Beltone Solus Max, de manera que, independientemente del segmento de precio, los pacientes contarán con prestaciones premium”, añade Yuste.

Pero quizá la característica más demandada de la gama Beltone es la del sonido natural, que permite al paciente identificar por completo el entorno sonoro y decidir qué escuchar, así como la localización sonora. Partiendo de este estándar, y dependiendo del segmento de precio, el portfolio Beltone 2021 incluye prestaciones que van desde la Direccionalidad Espacial con un sistema binaural fijo (Rely), hasta la Direccionalidad Crosslink, con restauración del efecto pinna y Sonido Personal ID (Beltone Amaze), y tiene su máximo exponente en la individualización del sonido que propone el sistema M&RIE (micrófono y auricular en el oído), que aporta hasta un 90% más de satisfacción al paciente cuando se le pregunta por localización natural del sonido y hasta 15 dBs de ganancia cuando hay ruido de viento (Beltone Imagine)

Con el fin de que para el audioprotesista sea muy sencillo trasladar la gama al paciente, Beltone ofrece material de marketing con el que, de un solo vistazo se pueden confrontar necesidades y producto Beltone para satisfacerlas.

