El repetidor wifi WL300 de Fersay se convierte en un éxito de ventas con el teletrabajo Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 13:47 h (CET) Las nuevas formas de teletrabajar y formarse van a continuar impulsando el uso de estos elementos en los hogares Fersay, la marca especialista en el sur de Europa en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica del hogar, ha incorporado al mercado un repetidor wifi que en poco tiempo se ha convertido en un éxito absoluto de ventas.

Se trata del WL300 de Fersay, un repetidor wifi que ha visto triplicada su demanda desde el inicio de la pandemia. “El teletrabajo y las clases online han llevado a la sociedad a reforzar las herramientas digitales domésticas con el objetivo de hacer más agradable y eficaz el teletrabajo, y las horas que las personas permanecen en casa” ha afirmado Noelia Carrasco, directora de marketing de la compañía.

El repetidor wifi WL300 soporta WPA,WPA2,TKIP/AES y cuenta con 300MBPS, lo que lo convierte en el elemento perfecto para ganar velocidad de wifi y evitar las desconexiones. El repetidor wifi WL300 es un pequeño aparato en color negro y su PVP es de 23 €.

Este modelo de repetidor wifi, junto con otros accesorios como auriculares inalámbricos, soportes de pantallas, cables, enchufes, convertidores, etc. han visto incrementada su demanda durante los últimos doce meses, con el objetivo de hacer de los hogares, oficinas portátiles con mayores prestaciones y comodidades.

“Las nuevas formas de teletrabajar y formarse van a continuar impulsando el uso de estos elementos en los hogares” ha añadido Carrasco, quien ha valorado muy positivamente el cambio de hábitos en este sentido.

Mas información sobre este artículo en: https://www.fersay.com/es/accesorios/accesorios-informatica/repetidor-wifi-300mbps-color-negro_REPWIFI-WL300

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa.

La compañía española ha concluido 2020 con un total de 15 tiendas franquiciadas y 49 córners operativos en establecimientos de mayor superficie -dos de ellos en las cadenas de tiendas E´leclerc, dos en Portugal y uno en Andorra.

En estos puntos de venta, la compañía pone a disposición del cliente los productos de gama blanca y PAE (Pequeños Aparatos Electrodomésticos para la cocina, el cuidado personal y el hogar, como cafeteras, tostadoras, planchas, básculas, maquinas de afeitar, secadores, aspiradoras, cepillos de dientes eléctricos, etc., tanto de marcas líderes como de marca propia más demandados del mercado.

En número de productos, más de 1.300.000 productos han salido de sus instalaciones centrales, cerca de un 10% más que durante 2019- y se han vendido a través de sus más de 5.500 clientes profesionales. La compañía ha facturado en 2020 más de 11 millones de euros.

La exportación ocupa un 7% dentro de esta cifra de negocio, situando a Francia y Portugal como destinos internacionales prioritarios por su claro crecimiento, seguidos por 36 países a los que la compañía exportó sus productos el año pasado.

“La diversificación de productos y la ampliación del ámbito de actividad de Fersay ha sido clave a la hora de mantener la estabilidad de la compañía en un año tan complicado como este, marcado por el COVID” ha afirmado Noelia Carrasco, directora de marketing de la empresa. “Además, el confinamiento en sus distintos grados, ha empujado a las familias a invertir en pequeños equipos domésticos o mejoras en sus viviendas para hacer más agradable la situación”, añade.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Distrai Tecnología, empresa dedicada a la fontaneria sin obras por toda España ​En el pasado se realizaban grandes trabajos de fontanería con obras para solventar la situación ¿Por qué es necesario contar con un transitario? El ​transitario es una figura que resulta clave en el mercado globalizado en el que nos encontramos El Ayuntamiento de Almonacid apoya a los empresarios del municipio Atos es nombrado líder en Computación Cuántica en Europa La Calcografía, una galería de arte y taller de grabado en el corazón de la Sierra Norte de Guadalajara