Los procedimientos de divorcio y separación crecen en España un 20% desde el inicio de la pandemia

martes, 2 de marzo de 2021, 14:46 h (CET) Según el portal SHE divorces la pandemia del Covid 19 ha sido una de las situaciones más complejas a las que el mundo ha tenido que enfrentarse, desde todas las perspectivas ha sido uno de los golpes más duros que la humanidad ha recibido Sin duda alguna, las consecuencias más notorias de la pandemia han sido a nivel social, tener que pasar tanto tiempo en casa ha sido un verdadero reto. De hecho, en SHE divorces confirman que hay una notable crecida de los divorcios en España como consecuencia del confinamiento. La imposibilidad de salir y llevar a cabo las actividades cotidianas no ha sido una realidad fácil de enfrentar.

Pandemia Vs divorcios

Podría parecer insólito pero la pandemia realmente ha sido un detonante de divorcios en España, se estima un aumento del 20% de las separaciones en el país. Se podría afirmar el encierro ha sido un experimento increíble a nivel social, el cual ha dado lugar a diversos escenarios y situaciones dentro de las parejas. A continuación, algunos de los factores de los divorcios post pandemia en España.

Estrés por el confinamiento

Para nadie es un secreto dejar la rutina a un lado y pasar las 24 horas del día ha sido de las situaciones más complejas. Muchas parejas tenían sus rutinas fuera de casa y tener que estar allí todo el día, les ha generado situaciones de estrés, con las que no han podido lidiar de la mejor manera.

Esto ha sido razón común de discusiones y diferencias, llegando a un nivel complejo e imposible de sobrellevar, una situación cuya única solución realmente viable ha sido el divorcio para muchos. También hay parejas señalan que el estrés, sacó a la luz problemas que ya existían.

Inconvenientes con las tarea cotidianas

Romper la rutina y encontrarse todos en casa 24 horas los 7 días de la semana no es sencillo, pero es aún más difícil junto a los hijos, sumando la realización de las tareas domésticas. Dividir el trabajo en casa, cuidar a los niños que no van a la escuela y adaptarse al teletrabajo, ha sido una polémica para muchas parejas.

Muchas mujeres y esposas por ejemplo, manifiestan su molestia, pues siguiendo modelos tradicionales son ellas quienes se quedan en casa cuidando a los pequeños, mientras que sus esposos son los que tienen el privilegio de salir para hacer las compras. Esto representa cierta situación de desigualdad que lleva a las diferencias y problemas.

Tensión económica

La pandemia ha impactado en la economía de una forma intensa, muchos han perdido sus empleos y otros han tenido que padecer un descenso considerable en sus ingresos. Para distintas parejas lidiar con este hecho se ha convertido en un problema y se ha derivado en el divorcio.

Además de los divorcios, terapeutas de pareja también señalan el aumento de solicitudes en las consultas por parte de parejas. Al mismo tiempo, afirman la pandemia ha sido solo el detonante de un final, de los matrimonios que ya estaban irremediablemente destinados a ello. Solo queda esperar cómo continúa desarrollándose este nuevo escenario y esperar, que las soluciones comiencen a ser la nueva realidad.

